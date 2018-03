César Navas: Se preveía que podía existir (atentados y secuestros) por controles en la frontera

Atentados, heridos, fallecidos y ahora el secuestro de tres colaboradores de Diario El Comercio, para el ministro del Interior, César Navas, son golpes que se preveían por controles en la frontera con Colombia.

Según Navas, los actos de violencia ocurridos no significan que la situación se esté yendo de las manos. “Es un tema complejo, o sea los ataques que tenemos a las patrullas son de territorio colombiano, incluso de morteros, no es que el ataque es aquí en nuestro país. (Además) es difícil el área de operación, al ser la selva, no creo que se esté yendo de las manos”, recalcó.

El ministro, durante una entrevista en radio Sucesos, afirmó que por seguridad no puede dar más detalles en cuanto al secuestro; sin embargo, recordó que el equipo periodístico está bien y que seguirán luchando para que regresen al país.

Lea también: La frontera norte de Ecuador se convirtió en zona "explosiva" en menos de dos meses

Asimismo, agregó que los requerimientos, por parte de los secuestradores, se están analizando. “Es un proceso de negociación, (se está) viendo la factibilidad de los temas legales”, dijo.

Ante la pregunta de qué buscan los secuestradores, aseguró que no es dinero porque hasta el momento no se ha pedido. Consideró que es el hecho de incomodar a las organizaciones delictivas en la zona.

¿De qué manera? Según Navas, la molestia es, entre otras circunstancias, por los cortes de líneas logísticas, abastecimientos de precursores químicos, soportes de suministros, gasolina blanca e impidiendo el paso de la droga procesada al Ecuador.

“Esa es la realidad, estamos hablando de centenas de millones de dólares, o sea un conflicto el cual se enfoca esa realidad y qué es lo complejo para nosotros, que ninguna de estas actividades se da en nuestro país”, señaló.

Acciones

El titular del Interior enfatizó que se ha coordinado acciones con autoridades colombianas. Además, se están desarrollando de carácter estratégico y operacional.

Contó que en Colombia inició una campaña denominada 'Atlas', la cual buscan tomar el control en la zona, cuya franja mide entre 60 y 80 kilómetros.

Lea también: San Lorenzo, blanco de atentados atribuidos a disidentes de las FARC

Navas aseveró que desde la línea de frontera hacia el norte de Colombia no existe una presencia permanente de unidades militares o policiales del vecino país.

Sin embargo, destacó que se estén tomando medidas, que a su juicio, son acciones de largo aliento. Calculó entre 3 o 4 años. “Hemos tomado contacto con las unidades especializadas de Colombia, a las cuales, le corresponde tener una participación directa”, expresó.

Estado de excepción

El pasado 27 de enero, el presidente Lenín Moreno decretó estado de excepción en San Lorenzo y Eloy Alfaro con el fin de fortalecer la seguridad de los ciudadanos y de la frontera, a propósito del atentado con coche bomba.

Navas sostuvo que durante hoy, durante el Consejo de Seguridad, convocado por el Ejecutivo, se analizará la vigencia y el cumplimiento del estado de excepción. También, si la medida se mantiene o no.

Lea también: Gobierno teme que ataques den paso a desplazamientos

Informó que cada uno de los ministerios, tanto Defensa e Interior presentarán acciones en territorio, se tratará la situación de los colaboradores de El Comercio, entre otros puntos.

Adelantó que entre hoy y mañana se emitirá el Decreto Ejecutivo para la creación de un Comité de Seguridad Fronteriza, el mismo que analizará la situación para una intervención permanente y asignación de recursos. (I)