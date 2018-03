Serie de Netflix sobre escándalo de corrupción enfurece a Dilma Rousseff

Brasilia -

La expresidenta brasileña Dilma Rousseff acusó a Netflix de sesgo político y asesinato de imagen en su serie basada en la investigación de corrupción "Operación Lavado de Autos" que sacudió al sistema político de Brasil.

Desde su debut el viernes, la serie "El Mecanismo" ha cautivado a los brasileños con su dramatización del escándalo que contribuyó a la caída de Rousseff en el 2016.

Pero también provocó memes burlones y tuits enojados en Brasil, con acusaciones que sostienen que un diálogo ofrecido en el programa por el expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva se asemeja a las palabras de un político de derecha captadas en una grabación secreta en la vida real.

Rousseff describió a la serie como una parodia de la historia dirigida contra su Partido de los Trabajadores y su fundador Lula, que fue condenado por corrupción por recibir un apartamento de lujo junto al mar como un soborno.

"Con el pretexto de contar la historia de la investigación Lavado de Autos en una serie 'basada en hechos reales', el director José Padilha distorsiona la realidad y disemina todo tipo de mentiras para atacarnos a mí y al presidente Lula", dijo Rousseff en un comunicado.

El director, dijo la exmandataria, "no solo reproduce noticias falsas. Se ha convertido en un creador de noticias falsas".

Padilha no pudo ser contactado inmediatamente para obtener comentarios, y Netflix no respondió a las solicitudes de comentarios. Padilha dijo a Reuters este mes que espera recordar a los televidentes que la corrupción desenfrenada en Brasil no es culpa de un político o partido en particular.

"La serie trata de tomar una posición que no sea ideológica", dijo en esa entrevista.

Los funcionarios del Partido de los Trabajadores dijeron que están consultando abogados para ver qué acción legal pueden adoptar. (E)