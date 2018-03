Danilo Carrera, embajador de la ruta Fort Lauderdale - Guayaquil de Spirit

Fort Lauderdale -

La aerolínea de bajo coste Spirit Airlines inaugura este jueves el primer vuelo diario directo que se ofrece desde Fort Lauderdale, ciudad del sur de Florida a unos 50 km de Miami, y Guayaquil (Ecuador).

El embajador de esta nueva ruta será el joven actor guayaquileño Danilo Carrera, quien volará hoy en compañía de su madre y su hermano, explicó a Efe Derek Dombrowski, portavoz de la compañía.

El vuelo inaugural de este nuevo trayecto partirá desde el Aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood (sur de Florida) a las 18:45 hora local y el primero con origen en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo despegará a las 05:00 del viernes.

El servicio diario de Spirit ofrecerá tarifas "ultrabajas" a los viajeros que deseen visitar a sus seres queridos o experimentar la belleza ecológica de la Perla del Pacífico, indicó la aerolínea.

Por su parte, el actor ecuatoriano se mostró muy "orgulloso y emocionado" de poder volar en esta nueva opción "asequible", que conecta a su ciudad natal y el sur de Florida, donde viven unos 40.00 ecuatorianos.

