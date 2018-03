Solca ve riesgos en el proyecto de ley contra cáncer; proponente, no

Los 67 años de trabajo de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (Solca) están en riesgo con el proyecto de Ley Orgánica de Lucha Contra el Cáncer que el pasado 18 de diciembre fue presentado en la Asamblea Nacional por la agrupación Acuerdo Contra el Cáncer. El supuesto perjuicio lo estima Sixto Cuesta, presidente de la Comisión de Finanzas de Solca.

Cuesta señala que el mencionado proyecto atañe riesgos para Solca: que se le meta la mano a la institución como tal y que se afecte su financiamiento. “Los ecuatorianos sabemos lo que significa meterle la mano a las instituciones, como se le metió la mano al Sistema Judicial; eso significaría que en determinado momento se nos obligue a contratar ciertos médicos o que compremos ciertos medicamentos o equipos; y que termine siendo manejado como un hospital público...”.

Los riesgos, dice Cuesta, surgen de la propuesta de crear un Consejo Nacional de Lucha Contra el Cáncer con 16 miembros, entre ellos ministros de Estado. “La presencia de funcionarios públicos que nada tienen que ver con la salud (...) podrían eventualmente politizar las decisiones que se adopten para tan delicada enfermedad que debe ser tratada con criterios apolíticos y técnicos”.

Sin embargo, según el proyecto de ley, la presencia de ministerios como de Educación y de Trabajo está ligada a la propuesta de una serie de beneficios para pacientes de cáncer.

El proyecto de ley no establece cómo se va a financiar esta nueva institución, sino que lo deja a la discrecionalidad del Ministerio de Economía y la Secretaría Nacional de Planificación, “sin que esto signifique la generación de nuevo gasto público...”. De ahí que Solca teme un recorte de los 66 millones de dólares anuales que recibe de los cerca de $ 130 millones que se recaudan del impuesto que grava con el 0,5% las operaciones crediticias.

Wilson Merino, del Acuerdo de Lucha contra el Cáncer, proponente del proyecto de ley, prefiere no hablar de la posición de Solca y más bien señala que la institución debe apoyar la construcción de esta ley “con su experiencia, con sus conocimientos, con sus temores...”.

Indicó, además, que la agrupación no defiende el texto del proyecto, porque saben que este tiene que ser nutrido en la Asamblea. “Se trata de construir algo más grande que nosotros, de crear un marco normativo desde la razón... Tenemos que eliminar cualquier tipo de práctica egoísta que afecte al bienestar, al progreso, al porvenir de las familias que están afectadas por esta gravísima enfermedad...”.

El asambleísta William Garzón, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, dijo que el proyecto de ley aún no ha sido calificado por el Consejo de la Administración de la Legislatura (CAL). (I)

7,9

millones

de consultas a pacientes con cáncer ha atendido Solca desde su creación en diciembre de 1951.

Es una iniciativa histórica, es la primera vez que un proyecto de ley llega respaldado por más de 111 mil firmas (...). Representamos a cientos de miles de pacientes oncológicos y sus familias...

Wilson Merino, proponente de ley

Es una ley que no toma en consideración a Solca, no es casual el olvido de Solca; no existe Solca en la ley... Hubiéramos visto con mucho agrado una ley que fortalezca a Solca, sus capacidades...

Sixto Cuesta, miembro de Solca