Abogado de empresario asegura que su cliente no tuvo participación en caso Sai Bank

Juan Pablo Eljuri Vintimilla no ha tenido participación, relación o conocimiento alguno con los hechos investigados por la Fiscalía General del Estado.

Así lo indicó Emiliano Donoso, abogado del empresario tras conocer que la Fiscalía emitió dictamen abstentivo para su cliente dentro del caso Sai Bank que investiga una presunta captación ilegal de dinero, derivado del proceso judicial de la constructora brasilera Odebrecht.

"La defensa ha probado que Juan Pablo Eljuri Vintimilla no es director de la entidad financiera Sai bank en Ecuador, no abrió la cuenta de Sai Bank Curazao en Banco Capital de Ecuador, no tenía firma autorizada en ella, no conoce ni conocía de sus movimientos o características y nunca otorgó poder a persona alguna para que actúe a su nombre, o a nombre del Sai Bank en Ecuador", expresó Donoso en un comunicado.

La audiencia de formulación de cargos por este caso debía realizarse el pasado 19 de febrero pero se la declaró fallida. Ese día la fiscal Diana Salazar a cargo de la investigación fue nombrada Directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). El caso pasó a manos del fiscal Fabián Salazar.

La audiencia se realizaría este día jueves. (I)