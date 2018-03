Xavier Zavala: La evaluación es a todos; el cese lo ubica el mandato

El Consejo de Transición pedirá al presidente Lenín Moreno que gestione el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El consejero Xavier Zavala cree que ello será un “aval”.

¿Tienen seis meses para evaluar, y luego?

Tenemos un año para revisar la transparencia, la participación ciudadana, y efectuar los concursos de selección. Tenemos que convocar a la elección del contralor del Estado, sin perjuicio que él sea evaluado porque el actual es subrogante.

¿Podría Pablo Celi, contralor subrogante ser evaluado?

Sí, por supuesto que sí.

¿Los elegidos en los nueve años de existencia del CPC deben ser evaluados?

Quién entra y quién no entra se lo ubica en el mandato de la consulta popular: evaluación y cesación. Con la ley (del CPC) se evalúa a todas las autoridades, pero no llegas a la cesación. A la Corte Constitucional, al Consejo de la Judicatura podemos pedirles información, hacer una auditoría. No podemos cesarlos, pero si encontramos algo podemos derivar los informes a la Asamblea para un juicio político; o a la Fiscalía, por juicio penal. La evaluación es a todos. Lo que puedes discutir es si el cese es para los electos del 2015 en adelante, o para todos. Pero eso no obsta que se los evalúe.

¿Por qué piden el apoyo de la ONU?

Queremos su experiencia en auditorías de gestión a las autoridades de control. No basta decir si la autoridad cumplió o no con la ley. Hay otros parámetros para medirlos. Queremos que el Gobierno nos dé el respaldo porque después de todo, es la ONU.

¿Su presencia podría evitar contrademandas de los cesados?

Mientras más clara y transparente sea la gestión de este Consejo, menos posibilidades habrá para que se hable de abuso o arbitrariedad. (I)