Miguel Carvajal: ‘No vamos a regresar a ver las viejas políticas del toma y daca’

El secretario de Gestión de la Política, Miguel Carvajal, analiza la situación de la Asamblea Nacional tras la ruptura en Alianza PAIS, se refiere al perfil que tendrían los integrantes del Consejo de Participación Transitorio y a la situación del movimiento de gobierno.

María Alejandra Vicuña gana la vicepresidencia con 70 votos, se necesitaban 69. Hay un bloque dividido de Alianza PAIS (AP). Desde la Secretaría de Gestión de la Política, ¿cómo van a manejar este escenario, al parecer, vuelven las mayorías móviles?

La situación de la Asamblea se ha modificado desde que un grupo de compañeros legisladores decidieron dividir a AP, tenemos un bloque de 44 asambleístas, un poco menos de lo que teníamos cuando era presidente Fernando Cordero, entonces, tampoco es muy lejana la situación.

Y ahí les tocaba conversar con los otros...

Sí toca..., lo que no vamos a hacer es a regresar a ver a las viejas prácticas del toma y daca de los congresos de la partidocracia, entendemos que habrá que conversar con varias fuerzas, incluyendo el bloque de asambleístas que eran de AP. En la condición de la Secretaría, tenemos la responsabilidad de mantener los diálogos con (todos) los sectores..., eso incluye a los partidos políticos.

Después de la consulta, viene la conformación del Consejo de Participación de Transición. ¿Ya han analizado el perfil de quienes lo conformarían?

Una de las críticas fue que el Consejo de Participación fue constituido por personas que tienen un signo político, inclusive gubernamental en su mayoría. El Consejo debería expresar la diversidad, con unos perfiles que, sobre todo, sean rigurosos: una vida transparente, no tener impedimentos judiciales, tener lejanía de al menos unos cinco años de toda participación política..., que responda a una demanda de transparencia y de diversidad.

¿Qué sigue con el proceso de Diálogo Nacional?

En los diálogos hay acuerdos que tienen que concretarse, estamos trabajando... para incorporar aspectos de los diálogos en la política pública... siempre hay sectores que no se sentirán suficientemente satisfechos..., pero el diálogo es un proceso, una política que vamos a continuar.

En el gabinete ha habido varias salidas por razones políticas o investigativas. ¿Cómo va el ritmo de trabajo del gabinete de gobierno?

El gabinete ha tenido un buen ritmo de trabajo, en un momento de inicio de gobierno que siempre supone ajustes y en una situación que todavía no logra concluir que es una transición.

¿Cuál es su criterio sobre la situación jurídica de AP?

Se va aclarando la situación de AP. Hay un grupo de compañeros que lamentablemente decidieron entrar en una política de confrontación interna, una política virulenta contra el presidente Lenín Moreno, que inclusive llegaron a su destitución arbitraria e ilegal que era parte, me parece, de una estrategia de diferenciación temprana que no tiene justificaciones en la política. No se ha tomado ninguna medida... que pueda justificar un abandono del programa de gobierno o una traición ideológica..., ojalá bajen el tono de las agresiones.

¿Qué opina del retorno del expresidente Rafael Correa por el No?

Es su derecho, el expresidente no tiene ningún impedimento para estar en el país.

¿La consulta será una especie de termómetro para lo que serán las elecciones seccionales del 2019?

Todo proceso electoral es un termómetro de la política; pero una cosa es una consulta, que es una participación ciudadana, y otra son las elecciones del 2019. Probablemente en las elecciones tomaremos andariveles distintos. (I)