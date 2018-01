Lisbeth Paredes: Foro de la mujer está aliado con la Revolución Ciudadana

El Foro nacional permanente de la mujer realiza la campaña por el No por la consulta popular aliado con los de la Revolución Ciudadana. Así lo dijo Lisbeth Paredes, coordinadora del Foro y vocera de campaña, quien considera que los otros tres grupos calificados por el No entraron para restarle presupuesto.

¿Cómo se desarrolla la campaña?

Estamos trabajando en territorio de acuerdo a las necesidades y recursos. La mayoría se va en pautaje, logística y movilización. El lanzamiento lo hemos hecho con el movimiento de la Revolución Ciudadana en Manabí y vamos a tener los eventos masivos junto a ellos.

¿ El expresidente Rafael Correa lidera la campaña por el No del Foro?

No en representación. El Foro está aliado con el Movimiento de la Revolución Ciudadana no con Alianza PAIS. (...) la Revolución Ciudadana mantiene la directiva que todavía por el TCE no ha sido destituida ni nada (...), ellos no han podido inscribirse por el No (y) en alianza con el Foro están trabajando.

¿Cuál es la estrategia de campaña por el No?

En todas las provincias es puerta a puerta en los barrios, generando acciones que podamos conversar antes que llenar de publicidad.

¿Cuál es el aporte de los de la Revolución Ciudadana?

Más que todo en logística. El Foro es una organización social sin fines de lucro que tiene más de 20 años en el país; sin embargo, nuestras condiciones son limitadas porque hemos puesto, por ejemplo, recursos en atención contra la violencia.

¿Cómo ven esta campaña?

Vemos esta campaña completamente desigual. Hay cuatro organizaciones por el No, pero tres están dirigidas por quienes han estado y se han pronunciado públicamente por el Sí. Son organizaciones chimbadoras que entraron para restarnos el presupuesto (...), estamos monitoreando en redes y de nuestra experiencia en la calle el No está subiendo en popularidad. (I)