Limpiador del océano

La mayoría de jóvenes de su edad mayormente dedica sus horas a chatear en sus celulares. Pero este muchacho de melena despeinada lleva cinco años empleando su tiempo en desarrollar el mayor proyecto de ingeniería de limpieza del océano. Su primera meta es eliminar la mayor isla de basura plástica del mundo, cuyo tamaño es tres veces el territorio de Francia. Para ello, después de un lustro de experimentación, el 8 de septiembre Boyan Slat zarpó desde San Francisco (California) rumbo al Great Pacific Garbage Patch (gran parche de basura del Pacífico), de unos 15.000 km2, con la meta de retirar la mitad de esos desechos del agua en cinco años. “Si tuviera que limpiarlo solo con botes y redes tomaría 79.000 años”, explica sobre esa acumulación conformada, el 46%, por redes de pesca abandonadas.

Protector del océano

Boyan Slat ha sido un apasionado del buceo desde pequeño. A sus 16 años vio más bolsas de plástico que peces en el mar de Grecia, lo cual lo impactó tanto que comenzó a idear un sistema pasivo que emplease las corrientes marinas para concentrar el plástico de las aguas y lograr llevarlo a tierra para reciclarlo.

Más tarde abandonó sus estudios de Ingeniería Aeroespacial para dedicarse por completo a su proyecto, y así nació The Ocean Cleanup en el 2013 (¡solo tenía 19 años!), una entidad sin ánimo de lucro. “Desde pequeño me gustó inventar cosas, como casas en árbol y tirolesas, para después dedicarme a cohetes y explosivos. Siempre tenía proyectos, pero no sentía que eran útiles. Eso cambió cuando encontré el problema de los océanos. Me pregunté: ¿por qué no podemos limpiar esto?”, indica sobre esta iniciativa que nació como un proyecto del colegio.

Comenzó con 300 euros en su bolsillo, pero tras una campaña de crowfunding (donaciones por internet) ha logrado recaudar 40 millones de euros para su causa.

El diseño actualmente implica una tubería flotante de 600 metros de largo que se encuentra en la superficie del agua y una malla de 3 metros de profundidad unida por debajo. Así forman algo así como una costa artificial transportada por los movimientos naturales de los océanos (corrientes y olas), atrapando restos de plástico y permitiendo que los peces naden debajo de ella.

Ya trabajando

Navegó 2.000 kilómetros hacia la Great Pacific Garbage Patch, donde ya se encuentra en esta labor. Esta es una primera fase para observar, por primera vez, cómo funciona este invento y ver maneras de mejorarlo.

El 20 de octubre, vía Twitter, Boyan anunció: “Primer plástico. Todavía pasarán algunas semanas antes de poder extraer conclusiones reales, pero algunas observaciones iniciales (son): piezas muy pequeñas parecen ser atrapadas también. No se observaron interacciones con la vida marina. De vez en cuando el plástico deja el sistema de nuevo. Ahora analizando datos de comportamiento para entender por qué”.

Desde entonces su equipo ha trabajado para optimizar el sistema, lo cual es parte de este proceso por afinar esta tecnología que, de tener éxito en esa zona del Pacífico, apunta a desplazarse para remediar otras cuatro islas de basura que flotan en el océano.

Para ejecutar un proyecto de este tamaño, Boyan reconoce que su perseverancia ha sido esencial. “Debes ser realmente obsesivo y apasionado por lo que deseas lograr. Debes comprometer tus esfuerzos por los próximos cinco o diez años, para que esto sea lo único que harás en ese periodo de tiempo Si no estás realmente obsesionado, tu sueño no se hará realidad”. (M. P.)

Botellas y fundas

Por sus esfuerzos en la búsqueda de una solución al problema global de la basura marina, ONU Medio Ambiente otorgó a Boyan Slat el premio Campeones de la Tierra en 2014.

Cada año, al menos 13 toneladas de plástico se filtran en nuestros océanos. El 80% de estos residuos son botellas y fundas de plástico, que constituyen la principal amenaza para la flora y la fauna marinas.

Fuentes: www.theoceancleanup.com, www.20minutos.es, https://noticias.caracoltv.com/, www.unenvironment.org