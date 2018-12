Deseos de una sociedad altruista en Guayaquil y de mejoras económicas para 2019

También se pide por estabilidad laboral y mayores oportunidades

Doce ciudadanos consultados por este Diario expresaron las enseñanzas y pérdidas que les dejó el 2018, sus expectativas ante el nuevo año y lo que quisieran “quemar” a pocas horas de que finalice este año.

Martha Bajaña, vendedora de comida

‘Deseo superar el mal que me diagnosticaron’

“Este año me ha ido bien, gracias a Dios, en algunos ámbitos. Sigo creciendo en mi negocio de comidas que tengo desde hace tres años aquí en la 20 y Capitán Nájera. Las ventas se incrementan en octubre por esto de los monigotes gigantes. Gracias a Dios mi familia goza de buena salud. A pesar de la situación, mi hermana pudo conseguir trabajo y estoy agradecida con Dios. Quiero quemar mi enfermedad, tengo unos miomas y estoy en tratamiento para poder recuperarme”. (I)

Johnny Tirero, guardia de seguridad

‘Dejé de tomar y fumar para mejorar mi salud’

“Este año, económicamente hablando, no ha sido tan bueno. A veces la plata no alcanza, y hay que tener dinero para la comida, para alguna emergencia. He dejado algunas cosas este año, ya no tomo, ya no fumo, porque tengo hipertensión, y también para que me alcance la plata. Mi deseo para el 2019 es que la sociedad cambie; que el que tiene más no humille al que tiene menos. En el 2019 espero que el Gobierno sepa que lo que el pueblo necesita es trabajo. Quemaré las cosas negativas”. (I)

Gabriel Morocho labora en el centro

‘Este año me marcó, pues falleció mi mamá’

“En este 2018 profesionalmente ha estado todo bien: estudio, trabajo, tengo estabilidad. En lo personal, este año ha sido muy triste por la pérdida de mi mamá en agosto, es lo más penoso que me ha pasado. Mis deseos para el 2019 son conseguir lo mejor, tener estabilidad emocional, que haya oportunidades para crecer en lo profesional, pero siempre con la mentalidad en alto, con fe en Nuestro Señor.

“Voy a quemar todo lo malo, las penas, que todo sea éxito para el nuevo año”. (I)

Natali Burgos, ingeniera comercial

‘Decidí renunciar a mi trabajo y emprender’

“Mis deseos para el 2019 son que se pueda seguir trabajando en familia, que mucha más gente se anime a emprender, que apueste por lo que le apasiona; que los jóvenes no nos cansemos de capacitarnos y sumar al país. En el 2018 me fue relativamente bien, dejé mi trabajo para apoyar el emprendimiento familiar. Eso me permitió conocer otro país.

“Quisiera quemar a la gente que señala o cuestiona mucho pero aporta muy poco; quemar el negativismo que a veces nos invade”. (I)

Luis Mora, productor de televisión

‘Que los gobernantes tengan buenas ideas’

“Ha sido un año muy difícil en el tema económico. No nos ha quedado más que arrimar el hombro para ver la forma de salir adelante. Vivimos momentos difíciles y necesitamos que nuestros gobernantes tengan buenas ideas para podernos sacar adelante. Este año con mis hijos abrimos un negocio de comida, también empezamos a comercializar diferentes artículos para solventar gastos como la universidad de ellos”. (I)

Jorge Sares, residente del barrio Cuba

‘Dejemos atrás el rencor en el nuevo año’

“Espero que este 2019 sea mucho mejor, que mi familia siga unida, que las personas hagamos conciencia con las cosas que suceden a diario, que dejemos atrás el orgullo, el rencor, y que tratemos de hacer las cosas bien. Espero seguir cosechando éxitos. En el 2018 logré cumplir muchas metas.

“Quemaría una u otra cosa mala que afectó a mi familia, quemaría toda la mala vibra de las personas, quemaría también las falsas amistades”. (I)

Juan Pita, residente de Flor del Fortín

‘Deseo mantener mi empleo en el 2019’

“Agradezco a Dios el haber tenido un trabajo estable durante este año, porque sinceramente estamos viviendo una situación complicada y conseguir empleo es muy difícil. No sería justo que sigan subiendo más cosas este año, porque el sueldo básico no subió casi nada.

“Mi familia ha estado bien, mis cuatro hijos están estudiando y es lo más importante. Quiero quemar a los malos gobernantes: prometen y no cumplen”. (I)

Claudia Peña, economista

‘Que las familias del país retomen valores’

“Lo más importante este año ha sido el apego a Dios que hemos tenido en mi familia. Deseo que para el 2019 siga la unión y nuestra salud, que las familias vuelvan a mantener principios, valores; que los jóvenes dejen de estar tan atrapados en el celular. El panorama del país lo veo preocupante, trato de poner los pies en la tierra.

”Quiero quemar los dolores, perdí a mi padre hace pocos meses y ha sido difícil”. (I)

Laura Moyano, moradora de Guayacanes

‘Que se respete a los pacientes en hospitales’

“Este año me fue muy bien, mi papá estaba muy enfermito, casi se nos va, pero lo pudimos salvar. Del 2019 quisiera que el país mejore en el ámbito de la drogadicción, en el respeto de los chicos a los profesores y en la atención médica.

“Deseo que la economía mejore, porque con esto del alza de la gasolina, aunque pareciera que no, sí afecta al pueblo. Quisiera que haya muchas más oportunidades de trabajo”. (I)

Rocío Ramírez, residente de Guasmo Sur

‘Quisiera quemar la corrupción en el país’

“No he visto mayores cambios con respecto al 2017. Sigo vendiendo carne en el camal, pero en el 2019 quiero que me vaya mucho mejor. Quisiera quemar las deudas. Este país está de mal en peor (...), uno se desmotiva porque se ve corrupción, y nosotros, con nuestro trabajo, tratamos de salir adelante, a pesar de que no se ve un panorama favorable.

“Espero que las cosas mejoren económicamente”. (I)

Mariuxi Mendoza, universitaria

‘Espero dejar atrás la negatividad en mi vida’

“Deseo para el 2019, aunque suene a cliché, es el positivismo; estar con una mejor mentalidad para crecer sin que me sucedan cosas feas para que aprenda lecciones, sino aprender para salir adelante y dejar atrás las barreras.

“Espero en el 2019 llevar mi vida de manera sana, valorar la gente a mi alrededor y quererlas mucho. Quemaría la negatividad que le ponemos a ciertos aspectos o situaciones”. (I)

Arturo Coronel, jubilado

‘No podemos permitir que siga la corrupción’

“Este año he percibido que la vida en el Ecuador ha sido bastante difícil, se ha visto mucha corrupción y no es posible que esto siga. En el ámbito familiar me siento bien, feliz, no ha habido problema, vivo tranquilamente con mi esposa, y tengo dos hijas maravillosas. Ya no acostumbro quemar monigotes, pero espero que queden atrás los malos políticos.

“Deseo que Dios me dé buena salud a mí y a mi familia”. (I)