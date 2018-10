Consejo Universitario ratificó a Antonio Rodríguez como rector de la Estatal

El Consejo Universitario de la Universidad de Guayaquil resolvió sobre la pugna que durante las últimas dos semanas ha tenido sin titular del rectorado a la institución. Finalmente se decidió que Antonio Rodríguez Vargas siga como rector.

El Consejo de Educación Superior (CES) había solicitado al Consejo Universitario que decida sobre la pugna que mantenían Rodríguez -nombrado por éste último- y Gulnara Borja por el manejo del rectorado. Ella dijo que había asumido el cargo tras la destitución de Galo Salcedo.

Incluso, el Consejo Universitario informó en un comunicado emitido este sábado que enviaría al CES "todas las actuaciones" de Borja "para que proceda conforme al Reglamento de Sanciones".

Ella "sigue siendo vicerrectora, mas no rectora subrogante, por cuanto no cumple los requisitos y el Honorable Consejo Universitario no la ha posesionado", aclaró el organismo.

Además, el Consejo informó que se aplazó el inicio de clases -previsto para este lunes 15- al próximo lunes 22.

Finalmente, se aprobaron "las carpetas e informes de 261 docentes que fueron recategorizados y 62 revalorizados, cumpliendo lo que determina la ley y los tiempos estipulados en la misma". (I)