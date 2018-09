Papa Francisco señala 4 elementos para estilo de vida cristiano

Ciudad del Vaticano -

El papa Francisco citó cuatro elementos importantes presentes en el Evangelio para construir un “estilo cristiano” de vida: “amad a vuestros enemigos, haced el bien a aquellos que os odian, bendecid a aquellos que os maldicen, rezad por aquellos que os tratan mal”, informó el portal aciprensa.com.

El pontífice aseguró ayer durante la misa celebrada en Casa Santa Marta que “este es el estilo cristiano, este es el modo de vivir cristiano. Pero si yo no hago esas cuatro cosas, ¿no soy cristiano? Sí, sí eres cristiano porque has recibido el bautismo, pero no vives como un cristiano. Vives como un pagano, con el espíritu de la mundanidad”, sostuvo.

En su homilía, el papa argentino destacó que los cristianos no deben nunca caer “en las habladurías” o “en la lógica de los insultos” que solo generan “guerra”. Por el contrario, deben encontrar tiempo “para rezar las personas molestas”.

Según el pontífice, lo fácil sería “hablar de espaldas al enemigo o de aquel que pertenece a un grupo diferente”, pero ese no es el modo de actuar cristiano. “Solo los misericordiosos se parecen a Dios Padre”, aseguró Francisco y recordó las palabras del Evangelio: “Sed misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso”.

“Este es el camino, el camino que va contra el espíritu del mundo, que piensa, al contrario, que no acusa a los demás”, dijo y advirtió que “cuando yo entro en esta lógica de acusar, maldecir, tratar de hacer el mal a los demás, entro en la lógica del gran acusador que es destructor: Satanás”.

En este sentido señaló que Satanás es “el gran acusador, aquel que siempre va a acusarnos delante de Dios para destruirnos”. Por ello, hizo hincapié: “Quien no conozca la palabra ‘misericordia’, no la conoce, nunca la ha vivido”.

“Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a los que les aman. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará; una medida, buena, apretada, remecida, rebosante pondrán en la halda de vuestros vestidos. Porque con la medida con que midáis se os medirá”, dijo. (I)