General Tanya Varela: ‘No solo hay que viralizar un hecho, sino denunciarlo’

La general Tanya Varela dice que ejercer la comandancia de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) de la Policía es como hacer un masterado y hasta un Ph. D. en combate a la delincuencia y seguridad ciudadana. Ha logrado éxitos y también ha escuchado críticas por las que ha llorado, asegura.En una entrevista con este Diario, ella demuestra estar en sintonía con la percepción ciudadana. “No queremos ocultar nada, no queremos decir no pasa nada. Hemos reducido 2.500 delitos con relación al año anterior, pero eso no quiere decir que no existan eventos; existen y tratamos de acudir a todos los sitios”, manifiesta.

Muchos delitos se han dado a conocer a través de las redes sociales, la Policía ha respondido y actuado; pero ese pedido suyo de que no se viralicen los videos es contraproducente, mucha gente prefiere subir un video y no denunciar por múltiples motivos.

No es no viralizar. Sino no solo viralizar, sino también denunciar. Es importante la denuncia. Que todos los ciudadanos sepan que tenemos apenas 24 horas de flagrancia para poder actuar. Luego, si no existe denuncia, no podemos continuar con la investigación. De ahí que difundir hechos a través de las redes sociales es fundamental porque los medios técnicos son importantes en la seguridad ciudadana. Nosotros hemos tomado estos videos y yo, personalmente, como comandante de zona, he denunciado en la Fiscalía para que abra una investigación previa…

Mientras la Policía dice que han bajado las cifras, los hechos y la gente que relata en las redes sociales dan cuenta de que hay robos y asaltos en distintas zonas.

Nuestros análisis son cuantitativos, es decir, nos manejamos a través de estadísticas que son obtenidas de las denuncias presentadas en la Fiscalía.

Estamos conscientes de que no es cien por ciento real lo que nosotros manejamos, que existen inconsistencias porque hay muchos hechos que no se han denunciado y muchas son las causas por las que la ciudadanía no quiere denunciar. De ahí que como Policía estamos yendo a los barrios (…). Yo me entero de una situación y actúo, asisto personalmente a hablar…

Hay zonas que son consideradas como rojas en Guayaquil. Por ejemplo, la zona de la avenida Quito y Alejo Lascano, a la salida de los túneles; en la Tanca Marengo, en sectores de la Perimetral y muchos otros. ¿Por qué no se mantiene allí un control y se evita que sigan los robos?

Nosotros tenemos un modelo de gestión. Tenemos distritos, circuitos y subcircuitos. Hoy hemos reducido a algo más pequeño, al cuadrante… Estos cuadrantes los hemos catalogado como puntos críticos y hemos establecido 40, y ahí estamos actuando.

Una persona va a un restaurante y no está segura, ni en el bus, en la Metrovía, en cualquier sitio. ¿Cómo responde a la gente, que dice que la delincuencia ha aumentado y la Policía no hace nada?

Hay dos situaciones. Lo objetivo y lo subjetivo. Lo objetivo son las cifras que nosotros manejamos y lo subjetivo la percepción.

Estoy muy consciente de que la percepción de inseguridad ha crecido…(I)