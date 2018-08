Diarrea lleva más al hospital a hombres; el cólico, a mujeres

El diagnóstico médico fue salmonelosis, enfermedad que se deriva de la ingesta de alimentos y líquidos contaminados, y que en especial se manifiesta con diarrea y cólico. Jaime Álvarez, taxista, determinó que le cayó mal el jugo de naranja que había bebido al mediodía en el centro de Guayaquil. Tuvo síntomas en la noche, menciona.

“Desde ahí solo tomo agua o traigo jugo de casa, o compro los que vienen embotellados”, dice sobre el episodio que impuso en él nuevos hábitos.

La diarrea y la gastroenteritis, otro tipo de infección intestinal, marcan la principal patología que lleva a los hombres a hospitales de Guayaquil, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que en su informe 2017 también determinó que la colelitiasis (cálculos biliares) es la primera causal para las mujeres (ver cuadro).

Fausto Moreno, gastroenterólogo del Hospital Alcívar, sostiene que en nuestro medio las enfermedades gastrointestinales suponen una causa común de afectación a la salud. Dice que en ello están implícitas bacterias y virus, y opina que existiría desconocimiento respecto a la manipulación y procesamiento de alimentos, y que ello deriva en contaminación.

“Sea por las personas que los preparan, las que los manipulan o que se los conserve inadecuadamente”, expresa Moreno y menciona que los mariscos y la leche son productos que tienden a dañarse rápido.

Comenta que el clima local incide también en que ciertos alimentos se malogren y afecten la salud. Y refiere que así a un cliente podría resultarle dañino la comida de una carreta como la de un restaurante.

Francisco Plaza, ginecólogo de la Clínica Kennedy, jefe de Consulta Externa del Hospital Luis Vernaza, indica que es común que las infecciones intestinales se presenten luego de un viaje por el “cambio de dieta”.

Liga la apendicitis, que según el INEC es la segunda causa que lleva a los hombres al hospital, a la patología gastrointestinal y respecto a la neumonía (tercera causa), explica que es una infección a los pulmones, cuyo recrudecimiento está vinculado a enfermedades de fondo como la tuberculosis o el cáncer que debilitan al organismo.

“El paciente a veces no se hace los exámenes, o no toma la medicina adecuadamente, o a veces son infecciones respiratorias agudas no bien tratadas, o no bien curadas, las llamadas gripes mal curadas. Puede derivar en neumonía”, expone.

La colelitiasis, o cálculos biliares, es la principal causa de las mujeres para ir al hospital. Moreno y Plaza dicen que hay preponderancia en las mujeres para desarrollar estas molestias y no descartan la condición hormonal (en los hombres es la octava causa).

Sostienen generalmente que el tratamiento termina en cirugía. (I)

Apuntes

Falso trabajo de parto es la patología que Jorge Barrera, ginecólogo, jefe de Cirugía del Hospital Alfredo G. Paulson; y su par Ecuador Montenegro, exdirector de la carrera de Medicina de la Universidad de Guayaquil, describen como contracciones ajenas al término del embarazo. “Preclampsia, trastornos hiperintensivos, parto prematuro, hipertensión gestacional, placenta previa con hemorragia, pacientes que presentan infecciones, eso aumenta la morbilidad en la atención materno fetal”, dice Barrera y agrega que la preclampsia (presión alta, hinchado de manos y orina oscura) es un indicador. Montenegro dice que las contracciones antes de las 37 semanas no corresponden al fin del embarazo sino seguramente a una infección urinaria.