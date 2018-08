PSC - MG lanza candidatura de Cynthia Viteri a la Alcaldía de Guayaquil

La Plaza de los Donantes fue el escenario que el Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento Madera de Guerrero eligieron la tarde de este miércoles para oficializar la candidatura de Cynthia Viteri a la Alcaldía de Guayaquil.

Al lugar llegaron representantes barriales y simpatizantes de la alianza liderada por el alcalde Jaime Nebot. También se hicieron presentes asambleístas, concejales, entre otras figuras del movimiento.

"Acepto el reto de engrandecer la ciudad y hacer que el progreso y el bienestar llegue a todos los rincones de nuestra ciudad. ¡Esa es mi promesa!", indicó Viteri en su intervención tras ser oficializada. Dijo que tiene el mejor equipo municipal y que las obras continuarán en su gestión. "Nunca traicioné mi estilo, ni mis ideales, he sido fiel a mis convicciones".

Previamente se pronunciaron la vicealcaldesa Doménica Tabacchi y el alcalde Nebot, quien destacó que conoce a Viteri hace 27 años. "Tú (Viteri) eres franca como Guayaquil, y valiente. Eres solidaria y emprendedora, heredera de tradiciones y virtudes, por eso vamos a ir contigo a la alcaldía", dijo.

En la actualidad Viteri se desempeña como gestora municipal comunitaria en el Cabildo porteño. Ha sido candidata a la Presidencia de la República en dos ocasiones. Inició su carrera política en 1997 cuando ocupó una curul en la Asamblea Constituyente de ese entonces. También fue diputada y asambleísta.

Las elecciones seccionales se realizarán el domingo 24 de marzo del 2019.

"Quienes quieren que no recordemos lo que no han sido y no pueden convencernos de lo que pretenden ser, solo se limitan a decir: 'Cynthia no es Nebot'. Hace 18 años dijeron: 'Nebot no es León' (...) Y León fue León. Y Nebot es Nebot. Y tú eres Cynthia y un día el sillón de Olmedo, Febres Cordero y Nebot será recordado también como el sillón de Cynthia Viteri", Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil