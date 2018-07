Tributo a Los Beatles se realizará en la bota este jueves

La Bota se viste de gala para presentar un concierto en el que el grupo Armonía rendirá un tributo a la legendaria banda británica The Beatles, que tendrá una hora de duración.

La cita es hoy jueves en La Bota (malecón del Salado), a las 21:00.

El concierto tiene características muy novedosas, ya que se recordarán los principales éxitos del famoso cuarteto de Liverpool con unas versiones instrumentales adaptadas para violín, viola, violoncelo y piano.

Armonía está conformado por Nelly Rivas en el violín, Patricio Jaramillo en la viola, Andrea Jaramillo en el violoncelo y Christian Jaramillo en el piano.

El repertorio será el siguiente: Yesterday, Maxwell’s Silver Hanmmer, Michelle, Eleanor Rigby, Yellow Submarine, When I’m Sixty Four, The Fool on the Hill, Let it be, And I Love Her, In my Life, And I’m Love Her, Something, Love me Do, All my Loving, Hey Jude.

El grupo Armonía lo dirige el violinista Patricio Jaramillo, director de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Guayaquil y del Conservatorio de Música Niccolo Paganini.

Armonía se formó hace seis y ha cambiado algunos de sus integrantes. Ha actuado en Loja, Ambato, Quito y Manta, además de Guayaquil. También ha compartido el escenario con Alberto Cortez, Alberto Plaza y el pianista Richard Clayderman. Con este último la agrupación estuvo de gira en Colombia.

Patricio Jaramillo, lojano, toca el violín desde pequeño y a los 12 años ya fue alumno del Conservatorio Superior de Música Salvador Bustamante Celi, en Loja.

Jaramillo ha seguido el compás de la música en cada etapa de su vida. Desde su arribo a Guayaquil, en 1994, se ha desenvuelto en varias facetas. En 1997 se integró a la Orquesta Sinfónica de Guayaquil (OSG) como maestro y paralelamente formó la primera orquesta infantil. Desarrolló una orquesta juvenil por 14 años y en el 2010 formó a la Orquesta Filarmónica Juvenil de Guayaquil. En enero del 2017 asumió la batuta de la OSG.

El valor de la entrada para el concierto de hoy es de $15. Reservaciones: 099-112-7290. (E)