Desde octubre no habrá malos olores por lagunas de oxidación en Los Samanes, ofrece Jaime Nebot

El Banco Mundial dará en julio próximo un préstamo de 140 millones de dólares para construir la planta de tratamiento de Los Merinos y ampliar las plantas de oxidación en Los Samanes (vía Narcisa de Jesús), anunció este miércoles el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.

Estas obras eliminarán los malos olores que desprenden las lagunas de oxidación al sector de la ciudadela Los Samanes (norte), un reclamo continuo de sus moradores, aseguró el alcalde.

"En el mes venidero de octubre no habrá olores, partiendo de la base de la información que he verificado y que me han dado los técnicos de Emapag (Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil) e Interagua", dijo Nebot en declaraciones difundidas por el Municipio.

La planta de Los Merinos se construirá en los predios donde funcionan las lagunas de oxidación.

El proyecto tratará cinco metros cúbicos de aguas residuales por segundo, lo que significa quintuplicar la capacidad actual de las lagunas de oxidación que tratan un metro cúbico por segundo.

Los Merinos servirá a más de 1’200.000 habitantes cuando se ponga en funcionamiento. Y aquello la proyecta como la planta de tratamiento de aguas residuales más grande del Puerto Principal.

Entre las cuencas que serán colectadas y depuradas por la futura planta están la de Progreso, Sauces, Alborada, Samanes, Guayacanes, Mucho Lote, Orquídeas y futuros proyectos a lo largo de la autopista también conocida como Terminal Terrestre-Pascuales. (I)