Nebot y Yúnez inauguran puente sobre el río Daule con críticas al anterior gobierno

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y el de Samborondón, José Yúnez, recorrieron la tarde de este jueves -a bordo de una camioneta- el nuevo puente sobre el río Daule que conecta a estos dos cantones, previo a la inauguración oficial de la obra que estará al servicio de la ciudadanía el viernes.

"Eso es lo que son Samborondón y Guayaquil: dos pueblos hermanos antes separados por un río y hoy unidos para siempre por un puente", indicó Nebot durante inauguración de este puente, donde también lanzó críticas al pasado gobierno.

"El gobierno anterior, su presidente (Rafael Correa) y una ministra de obras públicas (María Duarte) prometieron dos puentes, estudiaron uno y no hicieron ninguno, esa es la verdad. Dijeron que los alcaldes no teníamos competencia para hacer puentes. (Pero) los puentes son calles sobre el agua, ¿quien nos puede quitar la competencia (...) de hacer calles? ¡Nadie! Solo la mente calenturienta de cierta gente. (También) dijeron que no teníamos plata, y miren ustedes cómo acabo la cosa", dijo el Alcalde de Guayaquil.

Detalló además que el lunes se iniciarán las obras para construir el anillo vial para dirigir el tránsito en la av. Samborondón, que -según lo previsto- estará listo en julio próximo. Sobre esta obra aseguró que no se la hizo al mismo tiempo que el puente para no congestionar la zona. Dijo también que en un mes se recibirán las ofertas para el puente que conectará a Guayaquil con Daule, a la altura de la La Joya.

Una tarima se instaló en medio del puente que costó $82 millones. En la misma estuvieron presentes, además de los alcaldes, el presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Ruiz Guzmán; el contralor general del Estado, Pablo Celi; el viceministro de Gestión de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Boris Palacios; monseñor Luis Cabrera, Arzobispo de Guayaquil, así como también representantes del consorcio responsable de la obra.

Yúnez dijo que este puente era una obra que se estaba requiriendo desde hace varios años, al tiempo de indicar que este enlace "es para todos los ecuatorianos, no solamente para Samborondón y Guayaquil". Tras la intervención del alcalde samborondeño se proyectó un video que recogió los pasos que se siguieron para levantar la obra, mientras que monseñor Cabrera dio un mensaje y su bendición.

Los alcaldes develaron una placa conmemorativa.

Datos del puente

El proyecto está constituido de una estructura mixta formada por pilotes de acero estructural, vigas de acero estructural y el tablero superior de hormigón armado. La longitud del viaducto comprende los 410 metros que conforman el viaducto de Guayaquil más 780 metros del puente sobre el río de orilla a orilla y los 180 metros que conforman el viaducto de Samborondón.

El puente principal es de cuatro carriles vehiculares más dos de servicio, una ciclovía y un carril peatonal en cada sentido. El tablero tiene un ancho total de 26,10 metros.

Se estima que sobre el puente circularán alrededor de 60.000 vehículos diarios en ambos sentidos acortando en aproximadamente 30 minutos la conexión entre Samborondón y Guayaquil. (I)