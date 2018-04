Doménica Tabacchi y Cynthia Viteri defienden planificación del nuevo aeropuerto de Guayaquil

Doménica Tabacchi, vicealcaldesa de Guayaquil, y Cynthia Viteri, asesora de Gestión Comunitaria del Municipio, defendieron la planificación y futura construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad que se levantará en la zona de Daular, a la altura del peaje de la vía a costa.

El jueves el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, consideró que la nueva terminal aérea, cuya operación está prevista para 2024, es una obra importante pero no urgente. Dijo que el actual aeropuerto tiene 12 años y que aún no supera su capacidad anual de pasajeros como para trasladar sus operaciones a Daular, al tiempo de indicar que el próximo alcalde debe priorizar su atención en zonas periféricas de la ciudad donde -según dijo- "no hay servicios básicos".

Las declaraciones del funcionario provincial, posible candidato a la Alcaldía por Centro Democrático (CD), tuvieron su réplica este viernes.

Tabacchi dijo que el nuevo aeropuerto en Daular va junto al desarrollo de la nueva ciudad, planificada en las 240 hectáreas que dejará el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, cuyo plan maestro conceptual fue presentado la semana pasada por la firma estadounidense Perkins Eastman. "Ambos proyectos son planificados pensando en la modernización, progreso y generación de empleo en beneficio de todos los guayaquileños", puntualizó la vicealcaldesa.

En tanto que Viteri, exasambleísta y excandidata presidencial, dijo que "las necesidades de Guayaquil se las anticipa, no se las soluciona cuando llega el colapso. Por eso es necesario el nuevo aeropuerto para la ciudad. Acá no hay obras 'descartables' sino una planificación hacia el Guayaquil que -solo los que creen que las grandes obras sí se pueden hacer- la ven".

El alcalde Jaime Nebot no se ha pronunciado tras el comentario de Jairala.

Para la construcción del nuevo aeropuerto intercontinental en Daular -que, según lo planificado, tendrá 3 pistas, la más larga de 4.100 metros- se creó un fideicomiso que se alimenta de un porcentaje de las tasas que entrega la concesionaria Terminal Aeroportuaria de Guayaquil (Tagsa), siendo así que en 2014 ya habían $165 millones para hacer frente a la obra.

El actual aeropuerto porteño -con una pista de 2.790 metros- inició sus operaciones en la década de 1960, con su terminal en lo que hoy es el Centro de Convenciones, bajo el nombre de Simón Bolívar. Debido a la vetustez de sus instalaciones en 2006 se levantó la actual terminal, se le asignó el nombre de José Joaquín de Olmedo en honor al prócer guayaquileño, y fue concesionada a Tagsa hasta 2024. Maneja un promedio de 4 millones de pasajeros al año y fue ampliada en 2014 para recibir a unos 7,5 millones. (I)