Netflix: Las series y películas que se estrenan en abril

Netflix llega recargado en abril, con decenas de opciones tanto en la categoría de películas así como en la de series. En el listado constan los estrenos de las producciones originales de Netflix y otros recordados títulos.

Entre lo más destacado están los filmes 'La cita perfecta', 'Tienda de Unicornios' y 'El Silencio'. En cuanto a las series, la llegada de la segunda parte de 'El mundo oculto de Sabrina', la octava temporada de 'Suits' y la segunda de 'The Protector'.

Películas

1 de abril

Malas enseñanzas: Una profesora grosera, malhablada e irresponsable compite con una modélica colega por la atención de un profesor sustituto guapo y rico.

Tierra de zombies: Después de que un virus transforma a la mayoría de las personas en zombis, los humanos sobrevivientes del mundo permanecen encerrados en una batalla contra los muertos vivientes hambrientos.

La chica que saltaba a través del tiempo: Una adolescente intenta usar a su favor su nueva capacidad para viajar en el tiempo.

Canguro Jack: Dos compañeros criminales deben seguir la pista a un canguro que escapa brincando con un abrigo lleno de dinero.

Una pareja explosiva 2: Un policía de Los Ángeles y su pareja buscan pistas sobre el acto terrorista a una embajada de los EE.UU. en Hong Kong.

Poseidón: Los sobrevivientes a bordo de un crucero accidentado se unen para luchar por sus vidas, buscando estar seguros en medio de un laberinto.

Alejandro Magno: Habiendo conquistado el 90 por ciento del conocido mundo a la edad de 25 años, Alejandro Magno lidera sus ejércitos a través de 22.000 millas de conquistas en apenas ocho años.

The Negotiation: Una película de suspenso y crimen dirigida por Lee Jong-seok y protagonizada por Son Ye-jin y Hyun Bin.

Milagros del cielo: Kevin y Kristy son un matrimonio que descubre que su hija Anna, de diez años, padece una enfermedad incurable, pero ellos no se rinden y buscan una posible cura.

Operación Mar Rojo: Operation Red Sea es una película china de acción y guerra dirigida por Dante Lam y protagonizada por Zhang Yi, Huang Jingyu, Hai Qing, Du Jiang y Prince Mak.

Triple 9: Un grupo de criminales pretende dar un gran golpe con la ayuda de policías corruptos. Para lograrlo, activarán el código ‘Triple 9’, lo que desviará la atención de la policía de Los Ángeles.

Enemigo de todos: En un intento desesperado por salvar el rancho de su familia, dos hermanos organizan una serie de asaltos a bancos.

Snowden: La épica historia del hombre que en 2013 puso en jaque a los EE.UU. Cuando Edward J. Snowden desveló los documentos del programa de vigilancia mundial secreto de la NSA abrió los ojos del mundo y cerró las puertas de su propio futuro.

Descendientes 2: Cuando la presión para ser magníficamente perfecta es demasiada para Mal, ella regresa a la Isla de los Perdidos, donde descubre que Uma, la hija de Úrsula, ha asumido el control como reina, y que tiene planes para derribar la barrera.

2 de abril

My Hero Academia: Two Heroes: Una película japonesa de anime basada en el manga My Hero Academia de Kohei Horikoshi.

5 de abril

Tienda de unicornios: Tras fracasar en el estudio de las artes y caer en un aburrido empleo, una pintora excéntrica recibe la oportunidad de cumplir el sueño de su vida: adoptar un unicornio.

10 de abril

El silencio: En un mundo asediado por aterradoras y despiadadas criaturas capaces de percibir hasta el más mínimo sonido, Ally Andrews (Kiernan Shipka), una jovencita de 16 años que perdió la audición a los 13, y su familia buscan refugio en un lugar remoto.

12 de abril

La cita perfecta: Brooks Rattigan (Noah Centineo) necesita dinero para la universidad. Con la idea de conseguirlo, crea una aplicación móvil en la que vende un servicio único: ¡hacer el papel del novio perfecto en cualquier ocasión!

La Liga de la Justicia y Jóvenes Titanes: Unidos en acción: Robin es enviado a trabajar con los Jóvenes Titanes luego de que su volátil comportamiento hiciera fracasar una misión de la Liga.

14 de abril

Jack Reacher: Sin Regreso: Jack Reacher descubre un complot a nivel estatal para culpar a Susan Turner, la antigua jefa de su unidad, de traición al gobierno. Reacher tendrá que sacarla de la cárcel y luchar por limpiar sus nombres.

15 de abril

Piratas del Caribe 2: El cofre de la Muerte: Cuando el fantasmal pirata Davy Jones llega a cobrar una deuda sangrienta, el Capitán Jack Sparrow debe encontrar la forma de evitar su destino y que su alma sea maldecida para siempre.

Piratas del Caribe 3: En el Fin del Mundo: Will Turner (Orlando Bloom) y Elizabeth Swann (Keira Knightley) unen fuerzas con el Capitán Barbossa (Geoffrey Rush) para liberar a Jack Sparrow (Johnny Depp) del encierro de Davy Jones.

16 de abril

Supermonstruos: Una amistad con mucha garra: Los supermonstruos y sus familias se reúnen la primera noche de primavera para comer, divertirse y jugar en el parque junto con las más adorables mascotas.

17 de abril

El diario de Bridget Jones: Las crónicas diarias de Bridget Jones, una joven divertida, pero acomplejada, cuya vida sentimental está siempre en crisis; y que vivirá obsesionada con la idea de bajar de peso, dejar de fumar y conseguir novio.

Life: vida inteligente: Seis astronautas descubren indicios de la existencia de vida inteligente en Marte. Cuando comienzan a investigar, se dan cuenta de que esa forma de vida está mucho más evolucionada y es infinitamente más aterradora de lo que habían supuesto.

19 de abril

Los despiadados: Tras la Guerra de Secesión, un grupo de soldados de la Confederación, dirigido por el Coronel Carter recorren los caminos robando a las patrullas del ejército vencedor.

Someone Great: Alguien extraordinario: Una dedicada periodista recoge los pedazos rotos del corazón y sale otra vez a la carga con la mejor compañía: sus amigas.

Music Teacher: Un profesor de música de un pequeño pueblo perturbado emocionalmente arriesga todo lo que tiene para volver a conectarse con una antigua alumna que ahora es famosa.

20 de abril

El Conjuro 2: Ed y Lorraine Warren, renombrados demonólogos e investigadores de lo paranormal, se enfrentan de nuevo a las fuerzas infernales. En esta ocasión, viajan hasta el norte de Londres para tratar de ayudar a una madre y sus cuatro hijos.

Series

1 de abril

Ultraman

Cloak and Dagger (Temporada 1)

Amores sin barreras en Hong Kong – Temporada 1

4 de abril

Suits (Temporada 8 - Cada semana un nuevo episodio)

Legion (Temporada 2)

5 de abril

Arenas Movedizas

Nuestro planeta

El mundo oculto de Sabrina (Parte 2)

Spirit: Cabalgando libre (Temporada 8)

Tijuana (Temporada 1)

9 de abril

Trolls: ¡No pierdas el ritmo! (Temporada 6)

10 de abril

You vs. Wild (Temporadas: 1)

11 de abril

Black Summer (Temporadas: 1)

12 de abril

Special (Temporadas: 1)

Huge In France: Anónimo otra vez (Temporadas: 1)

14 de abril

The Walking Dead (Temporada 8)

15 de abril

No Good Nick

18 de abril

My First First Love (Temporadas: 1)

19 de abril

Rilakkuma y Kaoru

¡Samantha! (Temporada 2)

Cuckoo (Temporada 5)

22 de abril

Pinky Malinky (Parte 2)

26 de abril

Street Food

She-Ra y las princesas del poder (Temporada 2)

The Protector (Temporada 2)

Ingress: The Animation

Blindspot (Temporada 3)

30 de abril

Baki (Parte 2)

Otros

2 de abril

Kevin Hart: Irresponsible (Stand up)

3 de abril

Ricardo Quevedo: Los amargados somos más (Stand Up)

19 de abril

Brené Brown: The Call To Courage (Documental)

20 abril

Grass Is Greener (Documental)

23 de abril

I Think You Should Leave with Tim Robinson (Stand up)

30 de abril

Anthony Jeselnik: Fire in the Maternity Ward (Stand up) (E)