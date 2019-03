Amazon realizará serie sobre escándalo de la FIFA, dirigida por argentino ganador de un Oscar

Buenos Aires -

Amazon realizará una serie sobre el llamado FIFA Gate, el escándalo de corrupción en el seno del órgano rector del fútbol mundial, que será dirigida por el argentino Armando Bo, ganador del Oscar a mejor guión original por Birdman en 2014.

El Presidente mostrará cómo funciona desde adentro el entramado de poder en torno al negocio del fútbol sudamericano, dijo en un comunicado Kapow, la productora argentina que hará la serie junto a Gaumont y a Fábula, de los hermanos chilenos Pablo y Juan de Dios Larraín, que produjeron Una Mujer Fantástica, ganadora del Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 2018.

La serie de ficción, que tendrá ocho capítulos, se estrenará en todo el mundo y presentará a distintos dirigentes del fútbol que protagonizaron el escándalo de corrupción que llevó a la condena de funcionarios de alto nivel en todo el mundo.

"El Presidente le mostrará al mundo, con mucha ironía, cómo es que el deporte más querido de todos es realmente un negocio multimillonario dominado por una mafia ridícula que no habíamos visto antes: la mafia del fútbol", dijo Bo en el comunicado.

Basada en hechos reales, la serie de Amazon estará ambientada en distintas ciudades de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos y explorará el escándalo deportivo que conmocionó al mundo a través de la historia del dirigente chileno Sergio Jadue y el argentino Julio Grondona, fallecido en 2014.

El thriller estará protagonizado por los actores Andrés Parra (Pablo Escobar: El Patrón del Mal), Paulina Gaitán (Diablo Guardián) y Karla Souza (How to Get Away with Murder), entre otros. (E)