El clan Kardashian-Jenner, uno de los más poderosos e influyentes en Estados Unidos

La familia Kardashian-Jenner ha logrado explotar económicamente la imagen de sus integrantes aparte del reality show Keeping Up with the Kardashians, lo que les ha permitido convertirse en uno de los clanes más poderosos e influyentes en Estados Unidos, reseña el portal revistaclase.mx

En primer lugar y con un billón de dólares en sus cuentas se encuentra Kylie Jenner, de 21 años, asegura la revista People. Esta fortuna la consiguió con su línea de cosméticos Kyllie Cosmetics, lanzada en el 2005 y que le permitió convertirse en la joven más rica del mundo según el informe anual de la revista Forbes. Ella posee el ciento por ciento de acciones de su empresa.

Con 350 millones de dólares en sus cuentas, según Forbes, sigue Kim Kardashian, producto de su programa de televisión y su línea de belleza denominada Kim KKW, aparte de los ingresos extras que obtiene por su presencia en redes sociales, acuerdos de patrocinio y juegos en líneas, revela revistaclase.mx

En tercera posición está Caitlyn Jenner, antes William Bruce Jenner, con fortuna de 100 millones de dólares, según Bankrate. Su programa de televisión I am Cait, que relata la historia de Caitlyn y su transición de hombre a mujer, tuvo buena acogida por lo que salió en dos temporadas de ocho capítulos cada una.

Kris Jenner, la matriarca de la familia, ocupa el cuarto lugar en la lista con 60 millones de dólares, según People. Ella fue la mentalizadora del reality show sobre las Kardashian-Jenner, producto del cual ha logrado amasar su fortuna además de las regalías que cobra por ayudar a sus hijas a conseguir patrocinios o apariciones en publicidad de moda y belleza.

Mientras que la riqueza de Khloe Kardashian ha aumentado considerablemente, en 2016 la revista Forbes reportó que sus ganancias equivalían a 15 millones de dólares, pero ahora Newsweek estima que tiene 40 millones de dólares. El dinero proviene del reality show y de Good American, su propia línea de ropa.

Con 35 millones de dólares, Kourtney Kardashian sigue en la lista, según Money. Es protagonista y productora del reality show del clan, pero también obtiene ganancias por sus patrocinadores y la gran influencia que tiene en las redes sociales.

Kendall Jenner tiene una fortuna de 18 millones, de acuerdo con Money. El 2017 fue su mejor año al convertirse en la modelo mejor pagada, actividad por la que le pagaron 22 millones de dólares. Además de ser parte de Keeping Up with the Kardashians, ella dirige una línea de ropa junto a su hermana menor, Kylie.

Probablemente el que menos apariciones tiene en el programa familiar es Rob Kardashian, pero aún así ha logrado hacerse de un patrimonio de 10 millones de dólares, según Celebrity Net Worth. Además, tiene una línea de calcetines: Arthur George, su reality show Rob & Chyna que trata sobre la relación del hijo de Kris Jenner y Blac Chyna, con quien tiene una hija, concluye el portal .revistaclase.mx. (E)