Hernán Casciari utiliza Spotify para publicar sus libros

El escritor Hernán Casciari recibe por correo electrónico las preguntas de mi entrevista. Duda –imagino– durante un momento. Y teclea su respuesta con otra pregunta: ¿me puedes dar tu número de teléfono y te respondo con un archivo de audio por WhatsApp?

Eso hago y lo primero que escucho es esto: “Me cuesta cada vez más escribir o sentarme a escribir, creo que le pasa a mucha gente, cada vez cuesta más leer y escribir y, en cambio, hablar y escuchar no supone ningún esfuerzo”. Por eso ha decidido leer en voz alta sus artículos, sus crónicas y sus cuentos. Lo hace en vivo –en teatros–; en directo –por la tele o en la radio–; y en grabaciones –en las webs de las radios y en Spotify–. “Gracias a todas esas plataformas mis lectores se han multiplicado, bueno, o mis oyentes”, me cuenta su voz en mi móvil. “Porque no solo después compran mis libros, cuando tienen que decidir un regalo para un amigo o un familiar, también van a verme si actúo en su ciudad o buscan otras vías para llegar a mí, de modo que mi comunidad no deja de expandirse”, añadió.

“Los narradores de este siglo tienen que empezar a entender que los honorarios pasan más por la experiencia en vivo que por la venta de libros, sobre todo porque la industria editorial nos sigue robando”,

continúa el director de la revista Orsai, que –como otros medios internacionales– ahora permite tanto leer como escuchar sus textos.

La experiencia en Spotify, afirma Casciari, es “alucinante, fantástica” porque tiene una gran fuerza viral. Según su página de artista, suma más ocho mil oyentes mensuales. Su texto Messi es un perro ha sido escuchado cerca de 140.000 veces; pero su hit, con casi el doble de reproducciones, es La edad de los países.

La iniciativa del escritor argentino ha coincidido con el lanzamiento de podcast originales en Spotify, porque la serialidad es una tendencia en todos los lenguajes y canales. El 13 de junio lanzó Equipaje de mano, su primera producción original en América Latina, que narró el Mundial de Rusia desde la mirada de hinchas argentinos. Eduardo Galeano, Jorge Luis Borges, César Vallejo, Mario Benedetti y Pablo Neruda también están en Spotify, junto con tantísimos audiolibros y podcast, que la aplicación multiplataforma –que se encuentra en un crucial momento de expansión– a menudo comparte con sus webs originales.

Según Emma Rodero, profesora de la Universidad Pompeu Fabra y experta en discursos orales, el éxito del formato audio se debe “tanto a su capacidad para crear imágenes mentales en el oyente, estimulando la actividad cognitiva, como a su potencial para provocar una fuerte respuesta emocional y fisiológica”.

El fenómeno invita a preguntarse si el futuro de la literatura se encontrará en su más remoto pasado: la oralidad. Ya no como una actividad performática y compartida –alrededor de una hoguera, en la plaza de un pueblo o junto a la radio–, sino como un ejercicio individual –a través de los auriculares– que construye un simulacro de cercanía e intimidad con quien cuenta el cuento. No podemos saber hasta qué punto las iniciativas individuales lo son realmente, o forman parte de tendencias colectivas. (I)