Apoyo a producción local pide el sector audiovisual de Ecuador

Bajo el lema ‘audiovisuales unidos jamás serán vencidos’, el gremio expresó su rechazo a la modificación y solicita que se mantenga el artículo 98 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

“El art. 98 decía que no se podían realizar producciones audiovisuales con fines comerciales fuera del país. Ahora se ha modificado y se ha abierto la puerta para que venga gente de afuera”, indica el vocero del plantón Nicolás Smolij.

El art. 98 menciona: “Producción de publicidad nacional.- La publicidad que se difunda en territorio ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá ser producida por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, cuya titularidad de la mayoría del paquete accionario corresponda a personas ecuatorianas o extranjeros radicados legalmente en el Ecuador, y cuya nómina para su realización y producción la constituyan al menos un 80% de personas de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente radicados en el país...”.

El crítico de cine y analista audiovisual Federico Koelle señala que el art. 98 ha permitido en estos últimos años una curva de crecimiento impresionante dentro del sector audiovisual. “Desde el 2013 que se implementó la LOC es que el sector audiovisual ha tenido este crecimiento, pero no nos podemos olvidar que desde 2007 hasta el 2014 el audiovisual ecuatoriano ha movido $ 2.700 millones en el país, es decir, el 2% del PIB (...)”, dice Koelle.

El presidente de la Asociación de Cineastas de Guayaquil, Calé Rodríguez, dice que es necesario e imprescindible la condición del sector estratégico que tiene el cine y el audiovisual ecuatoriano, según –indica– la Ley de Fomento Productivo lo determinó así. “Nosotros hemos generado más de $ 3.000 millones en los últimos 10 años para la economía ecuatoriana y no estamos ni siquiera al 30 o 33% al potencial de la industria, entonces nosotros tenemos un potencial de crecimiento de más del 60% (...)”, refiere.

El canadiense Jeff Karram, director ejecutivo de la productora Levector, también se une a la defensa de este artículo. “Es lo que protege a la industria nacional (...). Yo vivo en este país 12 años, yo amo este país, no me interesa mover a otro lado para hacer producciones, aquí es en donde tengo todo (...)”, señala.

Smolij aclara que no están cerrados, tampoco pretenden monopolizar, así como no tienen miedo a la competencia. “Lo que pasa es que la competencia no es justa. Al nosotros ser un país dolarizado nuestra producción es muy cara comparada con Perú, Colombia, Argentina (...)”, señala.

Acota que la industria audiovisual se ha desarrollado en los últimos dos años en un 500%.

Durante el plantón que se realizó ayer en la mañana en los bajos de la Gobernación del Guayas entregaron una carta a Álvaro Ponce (gobernador encargado), para que este funcionario a su vez la haga llegar al presidente Lenín Moreno.

En este documento además se pide que se mantenga el art. 98 y también solicitan –según Smolij– la representación de un miembro del gremio en el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Comunicación “sin derecho a voto, simplemente para estar informados y dar opiniones”. (I)