Obra de María Fernanda Ampuero y Mónica Ojeda sigue sonando

La literatura de las guayaquileñas María Fernanda Ampuero y Mónica Ojeda sigue haciendo eco en el extranjero. Esta vez la revista Gatopardo las incluyó en la lista de ocho escritoras latinoamericanas que conquistaron el 2018, demostrando así que las letras femeninas son más poderosas que nunca.

“Con temas frescos, mostrando preocupaciones de nuestro nuevo siglo, o enseñando la dura realidad de vivir en América, pero siempre con calidad narrativa, estas ocho mujeres, con importantes premios respaldando sus carreras –o sin ellos–, siguen conquistando lectores por todo el mundo, mostrando que la nueva ola de la literatura latinoamericana tiene mucho de femenino”, afirma la publicación anunciada el jueves.

Con 30 años, Ojeda ha sido reconocida como una de las autoras latinoamericanas más importantes de su generación. Esta escritora llamó la atención en 2016, tras la publicación de su primera novela, Nefando, que la hizo ocupar un sitio en la lista Bogotá 39 del Hay Festival. Este año su novela Mandíbula, editada igualmente por el sello Candaya, ha logrado conquistar a nuevos lectores fuera de su natal Ecuador, tanto así que El País de España puso su obra entre las lecturas recomendadas.

Por otro lado, el cuentario de Ampuero Pelea de gallos figura entre los 10 mejores libros de ficción de este año en una lista publicada en The New York Times. Esta escritora y periodista de 42 años ha logrado consolidar su voz como una de las latinoamericanas más influyentes en España, no solo por su labor literaria, sino por su activismo feminista, señala Gatopardo en su nota dedicada a 8 exponentes de las letras latinoamericanas. (I)