Dos películas latinoamericanas prenominadas a los Óscar a mejor película en lengua extranjera

Los Ángeles -

La cinta Roma, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, y la colombiana Pájaros de verano, de Cristina Gallego y Ciro Guerra, se encuentran entre los nueve filmes que están en consideración para una nominación al Óscar en la categoría de mejor película en lengua extranjera.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas publicó el lunes su lista corta de prenominados a mejor película en lengua extranjera y a otras categorías, como mejor documental y mejor banda sonora.

Muchos creen que Roma también es una de las favoritas para una nominación a mejor película.

Otros filmes que están en la contienda son: Cold War, de Polonia, que fue desairada por los Globos de Oro; Capernaum, de Líbano; Shoplifters, de Japón; The Guilty, de Dinamarca; Never Look Away, de Alemania, Ayka, de Kazajistán, y Burning, la cual está un paso más cerca de ser la primera nominación de Corea del Sur en la categoría.

Por Ecuador estaba opcionada a la prenominación A Son Of Man. 'La maldición del tesoro de Atahualpa', dirigida por Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico, más conocido como Jamaicanoproblem, y Pablo Agüero.

Las nominaciones para la edición 91 de los Premios de la Academia serán anunciadas el 22 de enero. (I)