Hamburguesería, el nuevo reto de chef español con restaurante de tres estrellas Michelin

Madrid -

A menos de un mes de recibir la tercera estrella Michelin, el chef español Dani García anunció este martes a los medios que cerrará su galardonado restaurante para transformarlo en un local especializado en hamburguesas.

"Después de recibir la tercera estrella Michelin, reuní a mi equipo para comunicar una importante decisión: 2019 será la última temporada de Dani García", tuiteó el chef, refiriéndose al restaurante que lleva su nombre en Marbella, Andalucía (sur).

En una entrevista al diario La Vanguardia, explicó que el restaurante cerrará el 22 de octubre de 2019 y pasará a ser un "steak house donde vendamos hamburguesas".

Apenas el 21 de noviembre pasado, Dani García se convirtió en el undécimo restaurante en España en conseguir tres estrellas Michelin.

"Vamos a hacer esto porque ahora mismo necesito focalizar mi tiempo en otra dirección, pero no renuncio a un futuro en el que pueda tener estrellas en diferentes partes del mundo", se justificó García en La Vanguardia, afirmando que quiere enfocarse ahora en una cocina más modesta.

Ante la pregunta de si Michelin se ofenderá por su decisión, reconoció que "a lo mejor no les hace gracia". "Yo no siento que renuncie ni pienso que esté devolviendo las estrellas. Para nada, me las quedo y me las quiero quedar para siempre", agregó el chef, dueño de otros restaurantes en Marbella y Madrid y con planes de abrir un local en Catar en 2019.

"Alcanzado este sueño, llevaré mi visión de la gastronomía de Andalucía a todos los rincones y públicos del mundo", señaló en Twitter García, quien además comenzará en marzo un programa de cocina en la televisión pública TVE. (I)