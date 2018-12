Libro ‘Mandíbula’ de Mónica Ojeda integra lista de lo mejor del 2018

Madrid -

"Me siento muy contenta de estar acompañada en esa lista con algunos libros que he disfrutado mucho leyendo. Me alegra saber que la novela ha tenido tan buena acogida". Son las palabras que la escritora guayaquileña Mónica Ojeda mencionó a este Diario al saberse que su libro Mandíbula ocupa la casilla 12 en la lista de los 50 mejores libros del 2018, en una selección que realizó diario El País de España.

El medio español indica que la escritora se ha convertido en una de las revelaciones del año con su segunda novela: una historia de adolescentes en un colegio del Opus y una escritora en estado de gracia.

Ojeda, que en días pasados indicó a este Diario que Mandíbula es “una novela que echa maná sobre distintos géneros”, también es autora de La desfiguración Silva (2015), Nefando (2016), El ciclo de las piedras (2015) y Caninos (2017).

La obra, en la que la autora emplea varios géneros como el thriller, el suspenso y otros, participó en 2017 en el concurso de novela Miguel Donoso Pareja, que organiza la Feria Internacional del libro de Guayaquil. En esta edición el libro ganador fue Marcelo Báez con Nunca más Amarilis.

Otros libros que integran el listado de El País son Ordesa, de Manuel Vilas; Mujeres y poder, de Mary Beard, y Una noche en el paraíso, de Lucia Berlin. (I)