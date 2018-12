Las Spice Girls se reunieron en el hospital por accidente de la exintegrante Mel B

Londres -

Melanie Brown, exintegrante de las Spice Girls, se sometió el pasado lunes a una operación de urgencia que duró más de tres horas debido a un accidente, publicó el portal español elpais.com.

La excantante, mejor conocida como Mel B, publicó una foto en su cuenta en Instagram con su brazo derecho enyesado. "Muchas gracias a las maravillosas enfermeras, doctores y a mi increíble cirujano por el cuidado que me han dado durante mi estancia en el hospital tras sufrir la fractura de dos costillas y un corte en la mano derecha", indicó el mensaje.

Debido a la gravedad de sus lesiones la artista tuvo que cancelar la presentación de su reciente biografía que estaba previsto realizarse en la ciudad de Nueva York.

"Me disculpo con cada una de las personas que han comprado la entrada para conocerme. Estoy absolutamente destrozada por mi ausencia, pero les aseguro que vamos a poder reprogramar el encuentro para más adelante, lo prometo. Ahora mi mano/brazo se encuentra con varios puntos y estoy intentando no moverme mucho para que mis costillas sanen", continúo la artista. "Ayyy como duele. Pero no se preocupen porque estoy en buenas manos aquí en el hospital. Gracias a todos por entender. Los amo", indicó.

La también jurado del concurso de talentos The X Factor recibió en el hospital la visita de sus compañeras de la banda femenina: Mel C, Geri Horner y Emma Bunton. "Cuando tus mejores amigas aparecen en el hospital con abrazos, risas y mucho amor. Ahhhh como amo a mis Spice Girls", indicó Mel B, de 43 años.

La única que faltó en la foto fue la exintegrante y ahora diseñadora Victoria Beckham, quien ha negado su participación en el regreso de las Spice Girls programada para junio de 2019. (E)