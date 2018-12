"¿Escuchas lo que oyes?", la campaña que recoge la misoginia, el machismo y la violencia de género en algunas canciones de reggaetón

"Como no puedo tener a tu hermana, te tengo a ti". ¿La frase corresponde a una canción de reggaetón o fue dicha por un violador? La pregunta se hace a mujeres y hombres en un experimento social que estudiantes universitarios realizan desde octubre pasado en Quito.

El que primero tenga la respuesta, presiona un botón. Es un cantante, responde un joven. Pero es incorrecto. Eso se lo dijo a una niña de trece años el hombre que la violó.

"¿Escuchas lo que oyes?" se denomina esta campaña social que realizan alumnos de la Universidad San Francisco de Quito con el objetivo de evidenciar el contenido violento y los estereotipos contra la mujer, presentes en algunas canciones de este género.

"La campaña consiste en crear conciencia en la ciudadanía sobre lo que oyen día a día en sus géneros musicales preferidos. Uno de ellos es el reggaetón, el cual actualmente es uno de los géneros más consumidos por los jóvenes, que a su vez contiene un alto grado de letras misóginas que generan estereotipos y violencia contra la imagen de la mujer", explica Daniela Meza, integrante de la organización de esta iniciativa, a EL UNIVERSO.

El experimento pone a los participantes a determinar a quién pertenecen estas frases: "Me gusta cuando pretendes ser ruda", "Tú eres la mala, no yo" y "Me encanta cuando estás toda mojada". Todas fueron dichas por violadores a sus víctimas.

"Las letras misóginas y las frases de acosadores pueden llegar a ser tan parecidas que de cada 10 preguntas, los participantes se equivocaban en 6", detalló la campaña en un video.

Pero los mensajes no difieren mayormente de las letras del reggaetón. Una de las que usa la campaña es la de la canción "Te boté", que interpretan Nio García, Casper, Darell, Bad Bunny, Ozuna y Nicky Jam. Cuenta con más de 77 millones de vistas en YouTube.

Ahí se dicen cosas como:

- “Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño y me chinga bien cabrón (uhh, bien cabrón)”

- "Mami respira hondo mientras te lo escondo. Contigo obliga’o yo me pongo el condón"

- "Pa'l carajo te boté, yo sin ti me siento bien. Ya no sufro por amores, ahora rompo corazones y sobran las pacas de 100"

"Tan solo las cinco canciones más escuchadas de reggaetón acumulan cerca de tres mil millones de vistas en YouTube y quinientos millones en Spotify; sin embargo, no nos percatamos de los mensajes que nos transmiten sus letras", dice la campaña.

#EscuchaLoQueOyes Salimos a las calles de Quito con nuestro Game Show móvil, y una sola pregunta en mente: ¿Qué tan parecidas pueden ser las letras de una canción misógina y las frases de un acosador sexual? Con: Luis Varas Y tú ¿Notaste la diferencia?-- #escuchaloqueoyes Publicada por Escucha lo que oyes en Viernes, 16 de noviembre de 2018

La organización de "¿Escuchas lo que oyes?" recordó que en este año se han cometido más de 51 femicidios en Ecuador y que eso motivó a ejecutar esta iniciativa, que busca que el mensaje "en un futuro llegue a escuelas y colegios".

Una de las participantes del experimento, comentó que suele pasar desapercibido el mensaje de las canciones. "Uno muchas veces escucha estas canciones en las discotecas, en los taxis, en los buses, y no se entiende muy bien la letra o no se le pone atención, pero ahora que nos leen, nos da a entender todo lo que dice y cómo denigra a la mujer el simple hecho de que la trate como un objeto sexual"

"A veces escuchamos cosas así y son normalizadas. Y no deberían serlo", agregó otra joven. (I)