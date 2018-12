MAAC Cine celebra 15 años con una maratón de ficción

Este miércoles se cumple el tercer día de la maratón de aniversario, en el marco de los 15 años del MAAC Cine Guayaquil.

La primera función se iniciará a las 14:00, con la presentación de It’s a wonderful life, en la cual se contará la historia de George Bailey (James Stewart), quien dirige y mantiene un pequeño banco familiar, pero un poderoso busca arruinarlo.

A las 16:00, se prevé la proyección de Out of the past, cinta en la cual un antiguo detective, Jeff Bailey, es el personaje principal. Él recibirá la visita inesperada de un viejo conocido que le anuncia que el jefe quiere verlo. Seguido, a las 17:30, se verá el filme 20.000 leagues under the sea, que nace de la adaptación de la novela homónima de Julio Verne.

Finalmente, a las 19:30, Garden State. En la película se narra sobre Andrew Largeman, quien vuelve a su casa natal, en Nueva Yersey, luego de 10 años de ausencia para asistir al funeral de su madre. En este sitio rememorará su pasado y conocerá a Samantha. Las funciones son abiertas al público en general y la entrada es gratuita. (I)