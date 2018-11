Sesión pictórica en vivo con artista Leonardo Hidalgo

Un área del midtown de Miami (Estados Unidos) será el escenario donde el guayaquileño Leonardo Hidalgo dejará volar su imaginación. El artista, que desde hace varios años incursiona en el neo pop art, realizará este viernes una sesión de pintura en vivo, que además incluye una exposición de algunos de sus nuevos trabajos.

“Yo voy a hacer una exhibición y al mismo tiempo voy a hacer dos pinturas live en tributo a Queen, a la banda de Freddy Mercury. Entonces voy a tener dos telas grandes y voy a pintar a Freddy Mercury live mientras la música de Queen se está poniendo”, apunta el artista que fue invitado a exponer por Robeco Investment Management Inc.

El artista, que ofrecerá su espectáculo durante uno de los días que en Miami se desarrolla el Art Basel (una de las ferias de arte más importantes del mundo), también pintará un Ferrari en tres horas, el tiempo que durará el evento.

“Este Ferrari live se llama Vientos fuertes y eso va en memoria de Xavier Hidalgo (falleció la semana pasada)... él es un miembro importantísimo de la familia y fue el que a mí me corrigió, me guio y me enseño cómo exactamente es que debo hacer las cosas en la vida; y el 30 de noviembre quiero dedicarle a él el show, porque todo lo que él me enseñó está metido ahí”, señala Hidalgo sobre el concepto que plasmará con aerógrafo en el auto.

El artista, quien prefiere concentrarse en los proyectos presentes y no adelantarse al futuro, destaca que además de las tres obras que pintará en vivo, exhibirá 17 piezas en gran formato de su serie de este año Rock and roll collection edition, desarrollada bajo la técnica del neo pop art, mix media y acrílico sobre tela y que plasma a artistas pop y de Hollywood.

“Es simplemente neo pop art, son íconos famosos del mundo y de Hollywood, dentro de la energía y el color que se va a exhibir ahí... Me encanta usar las marcas en mi arte, los símbolos, los íconos. En los Estados Unidos y a los europeos les encanta esa parte porque el artista pop tiene mucha energía y tiene mucho color, mucha vida”, dice Hidalgo. (I)