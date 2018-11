‘Encadenada’, tema en género urbano de Miguel Tovar

Guayaquil -

El venezolano Miguel Tovar, de 34 años, quien pertenecía a la agrupación de Los Últimos de la Clase, regresa al mundo musical como solista con su nuevo sencillo Encadenada, que ya se encuentra en las plataformas digitales, y que forma parte del disco que prevé estrenar el próximo año.

El tema relata la historia de una joven que tiene una relación de muchos años, pero que siente que entre ella y su pareja todo ha cambiado. “Ella decide abandonarlo por un nuevo amor, pero pasa el tiempo y se da cuenta de que este nuevo amor no le da lo que ya tenía antes y que ahora extraña, de esa manera quedando “encadenada” a su pasado”, cuenta.

El estilo musical de la canción se basa en el género urbano. “Siempre he sido superromántico con la música, siempre me ha gustado mezclar con lo bailable, antes cantaba más música tropical, ahora cambié el formato por lo urbano, pero con ese hilo romántico con el que me identifico”, agrega.

El sencillo fue grabado y producido en Colombia, pero el videoclip fue grabado en Guayaquil. “Decidí grabarlo aquí en Ecuador porque ha sido un país que me ha brindado un apoyo increíble a lo largo de mi carrera, me gusta muchísimo la cultura de acá porque se parece mucho a la de mi país”, dice.

Tovar perteneció a Los Últimos de la Clase hasta el 2012. Luego se dedicó a la actuación, inclusive formó parte de la producción ecuatoriana Fanatikda, dejando la música en segundo plano. “Tenía esa espina musical que me llamaba, porque mi pasión siempre ha sido la música desde chiquito, y este último año he preparado todo lo que es este proyecto”, destaca el cantante.

Por ahora está promocionando sus sencillos en diferentes países, pero planea realizar presentaciones para diciembre y la temporada playera. (E)