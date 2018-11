Francisco Febres cordero: Fue la política la que me asqueó

Puerto Quito -

La novela Fatiga, del autor Francisco Pájaro Febres Cordero, ha sido bien recibida. Muchos de quienes seguían su columna semanal que mantenía en este Diario han mostrado su interés por conocer cómo le va a este periodista que está pasando de transmitir hechos reales a un campo, que como la novela, se apoya en la ficción. El Pájaro Febres Cordero confiesa que es su segundo intento de presentar sus novelas. Un primer libro terminó en el archivo de su computador porque “era tan malo...”, según dijo el autor de la obra. La presentación de Fatiga se dio anoche en Guayaquil.

P: ¿Cómo han recibido los lectores su novela?

R: Me siento feliz. Por una parte, por esa recepción de la gente, por ese cariño demostrado. Y al mismo tiempo, expectante porque la novela ya suelta deja de pertenecerme. Ahora lo que espero es el criterio del lector. Sobre mis escritos hay la tendencia de esperar que sean de humor y esta novela no va por ahí. Tiene ligeros atisbos de humor, pero es una novela que tiene una visión triste, nostálgica, dispar de ese viejo profesor.

P: El título Fatiga puede decir dos cosas: ¿Que la fatiga es del viejo profesor, el personaje central de la novela, o es del autor que fatigado con el periodismo pasa a escribir novelas?

R: (Risas). Ese paso del periodismo a la novela no me fatigó; fue un paso ilusionado, no previsto. Haber dejado la columna de opinión (en este Diario) fue la que me fatigó; fue la política la que me asqueó; fue la política la que me hizo emprender la escritura desde otro ángulo, por otro camino. La novela me creaba una gran tensión porque era entrar en un nuevo terreno a mis viejos años y eso es un reto, que me mantuvo vivo, tenso, ilusionado...

"Nunca he pensado en el futuro. Mi vida no ha tenido un futuro para verse a sí mismo, no. Yo soy un tipo muy visceral en eso. Voy haciendo las cosas conforme van naciendo. Entonces, ni siquiera he pensado qué voy a escribir luego"

P: ¿Alguna gente se pregunta por qué el Pájaro entró tan tarde en la novela...?

R: Porque el periodismo me ganó; el periodismo era mi forma de expresarme; escogí el periodismo como esa manera de decir lo que quería decir; entonces, como que la novela no entraba en mis planes hasta ese primer intento que hice hace 30 años que resultó frustrado. Ahí dije no: yo no soy novelista, yo soy periodista, pero la vida te lleva por senderos inescrutables.

P: Hay temor de que alguien piense que todo lo que está en la novela es real, como sucede con el periodismo?

R: El periodismo es real, la novela es ficción. Y esa ficción me permitió también soltarme; soltar la imaginación que es algo que el periodismo no te permite. El periodismo está anclado en los hechos, en las circunstancias, la novela está anclada en la imaginación. Desde este punto de vista no tengo temor de que se vea esto como algo real, autobiográfico o ¡qué sé yo! (I)