El músico Roger Waters, uno de los fundadores de Pink Floyd, visita Nueva Loja

El músico y activista británico Roger Waters, conocido por ser uno de los fundadores y miembro del grupo Pink Floyd, llegó la mañana de este lunes a Nueva Loja (Sucumbíos) en una corta visita, para conocer la contaminación ocasionada por Texaco, empresa petrolera que luego fue adquirida por Chevron.

Waters se encuentra en medio de una gira por Sudamérica. Su más reciente concierto lo realizó el sábado en Lima (Perú), y no tendrá otro show hasta el miércoles en la ciudad de Bogotá, por lo que aprovechó sus días libres para visitar la Amazonía ecuatoriana.

El avión privado del músico aterrizó en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito proveniente de Bogotá, antes de tomar rumbo al aeropuerto Lago Agrio. Sin embargo la Dirección de Aviación Civil (DAC) informó que la aeronave no tenía el permiso respectivo para volar la ruta antes mencionada; no obstante, luego se realizó el trámite correspondiente para que el avión pueda llegar al oriente.

"Después de hablar personalmente con el jefe de la Aviación Civil en Ecuador, Roger Waters obtiene el permiso para aterrizar en Lago Agrio después de la tentativa de Chevron de bloquear su viaje", indicó en Twitter el abogado Steven Donziger, que encabezó al equipo jurídico que representó a ecuatorianos que intentaron obligar a Chevron a que pagara el daño ambiental causado a un bosque tropical por Texaco, que formaba parte de un consorcio que efectuó actividades petroleras en el país sudamericano de 1972 a 1990.

Victory! After personally talking to the head of civil aviation in Ecuador, @Rogerwaters gets permission to land in Lago Agrio after Chevron’s attempt to block his trip. #protecttheprotest #chevronecuador @amazonwatch pic.twitter.com/s9rUWimFBI

— Steven Donziger (@SDonziger) November 19, 2018