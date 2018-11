Variada programación en el Festival de Artes Vivas Loja

Loja -

El más esperado desfile de comparsas a propósito de la realización del Festival de Artes Vivas en esta ciudad, se realizará desde las 14:00 de hoy, a lo largo de la calle Bolívar en el centro de Loja, y se espera la participación de cientos de jóvenes, estudiantes, docentes, artistas y organizadores de los eventos por las fiestas de la localidad que también cumple 198 años de independencia

La programación IN arranca este día con la presentación de la obra MINA_A del proyecto Mina, Ecuador, será en La Casona (sala nueva) a partir de las 17:00.

Para las 19:00 se ha programado la obra Medea llama por cobrar, de la compañía Zero no Zero teatro de Ecuador en el mismo escenario. También a la misma hora se realizará la obra Polvo, de la compañía Fábrica, cuerpo – espacio de Ecuador en el teatro Bolívar.

A las 20:30, el teatro Benjamín Carrión, será el escenario de Cantares Lojanos, del maestro Édgar Palacios de Ecuador.

En lo que tiene que ver a la programación OFF, a las 16:00 se presentará el show musical de Indonesia en la calle 10 de agosto, y Bajo tu Mirada del colectivo Arte Mujer en el Emporio Lojano.

A las 18:00 está prevista la presentación de Agucho Mercucho del grupo de teatro Quimera en el Emporio Lojano.

A las 20:00 y 21:00, se presentará la obra de microteatro Suegrita Linda en Lemon Trip, y El Último Hombre a las mismas horas en La Casa Encantada.

El teatro juvenil es otra alternativa y ha tomado como escenario el parque recreacional Jipiro, ubicado al norte de la urbe. Hoy, entre las 10:00 y 19:30, presentarán obras como El Último Anhelo, Mi otro yo, Concierto de Edgar Vinicio Acaro, ¡Para! ¿No? ¿Ya?, y Un cadáver para los postres a cargo de las Universidades del Azuay, Técnica del Norte, Causaklapas, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y Universidad Técnica Equinoccial. (I)