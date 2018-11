'Soy del sur, ya ya posi posi', video de youtubers ecuatorianos

Sacar la piscina plástica en las calles y veredas los fines de semana, escuchar música a alto volumen, tomarse una cerveza fría con los amigos y conocer a personas llamadas: Brayan y Yamileth. Son las características expuestas en el video de 4:04 segundos por parte de tres youtubers ecuatorianos.

Ellos bajo el nombre de la cuenta de Youtube, Chifle Machine, idearon hace 10 meses un audiovisual con música pop electrónica, que muestra -a manera de sátira- la realidad de un sector populoso de Guayaquil: el sur.

Ronald Bustamante (escritor de microteatro) y las actrices Scarlett Ortiz y Emma Guerrero son los creadores de 'Soy del sur', que a la fecha lleva más de 22.000 visualizaciones.

“Como artistas queremos sacar del status quo a las personas, buscar una reacción sea positiva o negativa (…) Hay mucha gente (a ala) que no le gusta que le digan la verdad”, dice Bustamente, de 35 años, quien sostiene que este tipo de videos mueve las redes sociales y más allá de la broma muestra lo real.

Con esto concuerda Ortiz, de 24 años, quien además realiza sketchs cómicos en su cuenta de Instagram. “Queremos que el ecuatoriano se sienta identificado con nuestras canciones”, dice y añade que en dos días, de marzo, escribieron la canción 'Soy del sur'.

Diana Sánchez, de 27 años, moradora de la ciudadela Sopeña, asegura no sentirse identificada por el video que circula por WhatsApp; sin embargo reconoce que no le ofende. “Debemos tomar con humor algunas malas costumbres de nuestra sociedad”, afirma.

De su lado, Leopoldo Cevallos, del Guasmo sur, cree que no todo es cierto. “Yo no juego bingo, ni como alitas en palito, pero en parte es lo que ocurre”, sostiene el ciudadano de 45 años.

Los jóvenes se dieron a conocer hace un año con su primer lanzamiento de 'Soy de Sauces', que actualmente tiene más de 349.000 visualizaciones.

Ronald Bustamante, Scarlett Ortiz (i) y Emma Guerrero (d), ella se encuentra de viaje en Colombia. Foto: Cortesía.

Su nombre “Chifle” proviene de la relación de uno de los productos más solicitados por los costeños: el verde y de la palabra chiflado. En cambio, “Machine”, de máquina traducido al español.

“Queríamos mostrar algo del Ecuador, relacionarlo con la comida, siempre se tiene presente el verde, el bolón, patacones, chifle”, cuenta Ortiz, de 24 años, quien agrega que los tres se resumen como una “máquina de chiflados”.

El cliché guayaquileño

“En Portete siempre juego al bingo, gigantes monigotes en las calles tu ves, la tricimoto me lleva rapidito (…) Soy del barrio Cuba y cubanos no ves”, es una de las frases del video que tiene casi 200 comentarios. Expresiones que a los actores no se les hizo complicado idear para el audiovisual, que fue grabado con una cámara, en octubre pasado, en sectores como: Coviem, Guasmo Sur, Caraguay, Barrio Cuba, Trinitaria, Sopeña, Acacias, Centenario con la productora Fredd.

Cuentan que la improvisación y las redes sociales les ayudan mucho, pues a través de esos sitios de internet obtienen la información preguntándoles a los seguidores qué les gustaría, qué piensan y hasta las reciben sin solicitarlas.

Las actrices en la calle 4 de Noviembre durante las grabaciones. Foto: Cortesía.

“Del 100%, pocas son opiniones negativas, e incluso reclaman por qué no pusieron la tripa mishqui en el video”, comenta Ronald entre risas, mientras Scarlett lo graba para postearlo en su cuenta @scarlettcordova9.

Ella señala que son circunstancias exageradas del diario vivir, no solo del sur sino de todo Guayaquil. “El sur tiene su pollo brosti, en Urdesa también venden, pero más aniñado. Yo siempre digo el ecuatoriano come lo mismo. La aniñada y la 'chola' come bolón”, expresa.

Ya ya posi posi

De acuerdo a Bustamante, esta frase viene de un video de Felipe Crespo, otro youtuber ecuatoriano. “El internet hace revivir como el ya ya posi posi que es de Sauces, no es del sur, pero es algo que se hizo guayaco y por eso va en nuestro video”, indica.

Para la musicalización de aquella frase escogieron el tono romántico de la cantante Cristina Aguilera. “A la gente le encantó”, dice Ortiz al igual que la de “Isabel Noboa es mi tía” del video 'Soy de Sauces'.

Ser los primeros en Netflix

“Si vas a soñar, sueña en grande”, dijo Bustamente y aspira que Chifle Machine sea en el futuro la primera película ecuatoriana en Netflix.

Esta idea la comparte Ortiz, quien agrega que el otro objetivo es hacer un grupo de arte, enfocando no solo sectores sino también los estereotipos. “Grupos urbanos, personajes, la gente pide el soy de Urdesa, pero podemos hacer el soy serrano, manaba, quiteño y el ecuatoriano, este último para que lo vean otros países”, comenta.

Frente a la interrogante de si pretenden hacer algo similar a Enchufetv, indicaron que no les gusta compararse. Sostienen que cada quien tiene su estilo. “Aquí no hay envidia, nos gusta que la gente lo haga (este tipo de videos) y eso es lo chévere”, puntualiza Ronald. (E)