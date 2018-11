Haruki Murakami: Pero no tengo que soñar, porque puedo escribir

La nueva novela del gran autor japonés Haruki Murakami, La muerte del comendador, incluye, para empezar, una campana misteriosa que repica por sí sola, una idea abstracta que se roba el cuerpo de un hombre de sesenta centímetros de alto que está en una pintura y un viaje extraño a un mundo subterráneo poblado por espeluznantes Metáforas Dobles. El autor incluso señala en algún momento “varias cosas no tenían sentido”.

Pero se trata de Murakami, cuya ficción popular siempre juega con los límites entre lo real y lo surreal, lo mundano y lo fantástico, la vida típica y sucesos atípicos. Es difícil describir La muerte del comendador, pues es demasiado expansiva y compleja, pero presenta varios de los temas ya conocidos en otras novelas de Murakami: el misterio del amor romántico, el peso de la historia, la trascendencia del arte y la búsqueda de algo que nos elude pero que parece estar al alcance.

¿De dónde surgió la idea para La muerte del comendador?

No sé; la he de haber recogido de algún lugar en mi mente. De repente quise escribir el primero o primeros párrafos y no tenía idea de qué sucedería después. Lo puse en un cajón en mi escritorio y después fue cosa de esperar.

Entonces, ¿cómo se dio el resto del libro?

Un día tuve la idea de que quizá podía escribirlo y entonces empecé y seguí haciéndolo. Hay que esperar para el momento correcto y sin duda llegará. Debes tener confianza en que las ideas fluirán y yo tengo confianza porque ya llevo escribiendo cuarenta años y sé cómo hacerlo.

¿El proceso de escribir le parece fácil?

Cuando no escribo mis propias obras, me dedico a traducir, algo que es muy bueno mientras espero: sí estoy escribiendo pero no es mi propia novela. De esa manera es casi como un entrenamiento o labor manual. Además salgo a correr y escucho música; también hago los quehaceres familiares, como planchar la ropa. Me gusta planchar. No es como que mi mente esté turbia cuando escribo; en realidad es divertido.

¿Lee las reseñas de sus obras?

No las leo. Muchos escritores dicen eso y es mentira, pero no estoy mintiendo. Mi esposa lee todas y cada una, aunque solo lee en voz alta las que son malas. Dice que tengo que aceptar esas malas reseñas. Pero las buenas, olvídalo.

Sus libros tienen muchos elementos surreales y fantásticos. ¿Hasta qué punto su vida es así?Soy una persona realista, una persona práctica, pero cuando escribo ficción me dirijo a las partes raras y secretas de mí mismo. Lo que hago es una autoexploración dentro de mí.

Es difícil para usted hablar mucho de los significados detrás de sus obras.

La gente siempre me pregunta sobre los libros: “¿Qué quieres decir con esto, qué quieres decir con aquello?”. Pero no puedo explicarlo para nada. Hablo de mí mismo y hablo del mundo, de manera metafórica, y no es posible explicar o analizar las metáforas; hay que aceptar esa forma. Un libro es una metáfora.

¿Sobre qué sueña?

No lo hago; quizá solo una o dos veces al mes. O tal vez sueño más pero no recuerdo qué soñé. Pero no tengo que soñar, porque puedo escribir. (I)