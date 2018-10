  Las Kiruba quieren llegar al ‘Alma’ de sus fanáticos

Un espectáculo musical, que hizo que el público retrocediera 15 años, a aquellos días en que los adolescentes ecuatorianos no hacían otra cosa que tararear temas como Mirando como un bobo, Camina o Me pierdo, fue el preámbulo para que las integrantes de la banda femenina Kiruba presentaran su reciente sencillo.

Alma es el nombre de esta nueva producción, que desde el pasado miércoles está disponible en Claro Music, una plataforma que se puede contratar de manera semanal o mensual y que no consume los megas del usuario, según explica Xavier Reyes, gerente de alianzas y eventos de la telefónica. Este como otros temas del grupo están en la app.

La banda, integrada por María José Blum, Mariela Nazareno, Diana Rueda y Gabriela Villalba, confiesa que está muy entusiasmada y satisfecha por este nuevo proyecto que contó con la producción de César Galarza, el guitarrista de la banda de rock ecuatoriana Verde 70.

“La idea de la canción siempre fue un sentimiento, antes que contar una historia por eso la letra, y tiene que ver con eso de derrepente darte cuenta que te gusta alguien, o sientes algo por alguien que ya conocías, que ya estaba en tu vida, no simplemente alguien nuevo, si no es alguien que te llega por sorpresa y no sabes cómo actuar, de eso se trata la canción”, dice Rueda sobre este tema que compuso especialmente para Kiruba.

En la presentación del nuevo sencillo, la agrupación estaba incompleta: faltaba Cecilia Calle, “la eterna Kiruba”, como la bautizaron sus excompañeras de la banda que nació en 2002 del reality Popstars de Teleamazonas. Las obligaciones familiares y sobre todo la distancia (vive en Estados Unidos) hicieron que Calle no pudiera seguir en el proyecto de reencuentro. A mediados de este año Kiruba decidió volver a los escenarios y lo hizo con Se me fue, un tema con Magic Juan.

La agrupación alista nuevos planes. Quieren empezar en la organización de presentaciones para sus fanáticos. “Lo mejor para cerrar el año para nosotros los artistas en general son los shows. Estamos armando todo lo que son shows, ensayando, haciendo la recopilación de los temas para que el público se enamore más de las canciones”, cuenta Nazareno. Villalba y Blum añadieron que aún no pueden revelar fechas, puesto que deben coordinarlas con las ocupaciones que tiene cada una. (E)