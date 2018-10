Caminar sobre calaveras, el desafío que propone una artista tailandesa en Bangkok

Bangkok -

Caminar sobre cientos de miles de minúsculas calaveras dispuestas en el suelo de un templo budista de Bangkog es el desafío que propone una artista tailandesa, en el marco de la primera Bienal de arte que celebra esta megalópolis del Sudeste Asiático.

"En el budismo, creemos que la muerte nos rodea. Cada paso puede ser el último", explica la artista plástica Nino Sarabutra, vestida con una camiseta con el dibujo de un cráneo en el centro.

Con esta instalación, la artista envía su mensaje al público a través de la planta de los pies: "Si quieres dejar algo detrás, debes hacerlo hoy".

Su obra 'What will you leave behind' ('Qué dejarás detrás') forma parte de las decenas de obras instaladas en toda la ciudad de más de diez millones de habitantes, con ocasión de la Bienal de arte que comenzó este viernes.

Entre las cabezas de cartel del evento, que reúne a 75 artistas, figuran Marina Abramovich, las obras de Jean Michel Basquiat o de la japonesa Yayoi Kusama.

Esta última, conocida por su obsesión con los lunares, se impuso como una de las artistas más exitosas del siglo XX.

En un muy moderno centro comercial del centro de Bangkog, Yayoi Kusama instaló lámparas blancas con lunares rojos con aspecto de seta, colgando del techo entre las escaleras mecánicas.

"La idea con esta Bienal es convertir a Bangkok en un destino vinculado al arte", explica Apinan Poshyananda, el director artístico de esta cita inédita, que distribuye sus obras sobre una veintena de lugares, desde templos a centros comerciales. (I)