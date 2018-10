Twitter, la nueva voz de José Antonio Gómez Iturralde

Primero creó una cuenta en Facebook, pero no le gustó por el “chisme”, lo dejó y migró a Twitter y desde esa red social comparte sobre la historia de Guayaquil y lo que hace en su blog, ‘Guayaquil por siempre’, el escritor José Antonio Gómez Iturralde.

“Me asocié a Facebook, pero no me gustó porque hay mucho chisme y a mí el chisme no me gusta, entonces dejé. En el Twitter también lo hay, pero el blog, el grupo que yo tengo (es) disciplinado, no acepto ninguna vulgaridad”, asegura el también curador de los actos y áreas culturales y tradiciones del Club de la Unión.

El historiador indica que usuario que emite alguna “vulgaridad” es bloqueado y por ello primero tuvo que disciplinarlos. “Discipliné al grupo, no aceptando en lo más mínimo ninguna palabra irrespetuosa a las señoras y señoritas que son miembros de ahí (...)”, añade.

La idea de entrar en este “tipo de tecnologías” –señala– surge de la intención de vender los libros de la colección Bicentenario de la Independencia de Guayaquil. “A medida que se van publicando, lo voy anunciando en Twitter (...)”, dice. Su nieto Juan Amador Gómez le ayudó a crear la cuenta.

Asimismo, dice que poco a poco empezó a escribir sobre la historia de Guayaquil y “fue tal el interés” que sumó rápidamente los seguidores, en menos de tres meses llegó a más de 3.000. Para la creación de su blog contó con la ayuda de otro de sus nietos, Enrique Gómez Maldonado. “Yo tengo 92 años y a esta edad andar en estas cosas es sumamente difícil”, cuenta entre risas.

Agradece el tener un trabajo, pues le ayuda a mantenerse mentalmente activo. “Por eso no sufro de demencia senil”, bromea. La revisión de los mensajes y todo en cuanto a la interacción lo hace cuando dispone de tiempo, generalmente el fin de semana y desde su computadora de escritorio. “El celular para mí es un galimatías (confusión), porque yo no lo entiendo, lo uso nada más que para llamar y recibir llamadas”, dice sonriendo.

El autor fue durante 14 años fue Jefe de Investigadores del Archivo Histórico del Guayas y mi asesor. Guayaquileñista como yo, me ha pedido les ofrezca este libro de 269 páginas en apenas US$ 10.- Lo puedo entregar en mi casa en Samborondón Urb. Bosques de Castilla por la mañana pic.twitter.com/c7KO0mvLzi — JA Gómez Iturralde (@JGomezIturralde) 4 de octubre de 2018

Colección Bicentenario

Ya se encuentran listos los primeros seis tomos de entre 14 o 16 de la colección Bicentenario de la Independencia de Guayaquil, un homenaje institucional que hace el Club de la Unión a los 200 años de libertad del Puerto Principal.

El proyecto, mentalizado por Gómez Iturralde, trata diversas temáticas vinculadas a la Perla del Pacífico. Indica que los dos primeros tomos, de su autoría, se denominan Guayaquil: Un viaje de cinco siglos y el tercero es de la historiadora española María Luisa Laviana.

Los del escritor empiezan en la prehispanidad y terminan en la alcaldía de Jaime Nebot. “A lo largo del libro se van explicando las cosas buenas, las cosas malas de Guayaquil (...)”, comenta. Mientras, los de Laviana, catedrática de la Universidad de Sevilla, se refieren a las casas, la forma de vivir de los guayaquileños. El cuarto libro es de Michael Handelsman, titulado Los que no se van.

El quinto y sexto tomo son de Guillermo Arosemena. La siguiente obra, que se encuentra diagramándose, es de Florencio Compte, en el mismo proceso está el de Michael T. Hamerly. A ellos se suman otros escritores que paulatinamente serán presentados. Los libros están disponibles en Mr. Books, en la Librería Española y en el Club de la Unión. Costo: $ 20. (I)