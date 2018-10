‘Volar con maletas’ llega hoy a Estudio Paulsen

El teatro siempre se había hecho presente en la vida de María Ortega Guarderas. Ya sea a través de obras a las que asistía, o de libros sobre dramaturgia, así como en uno que otro curso de actuación que se inscribía, el teatro siempre estaba allí.

No fue sino hasta hace un par de años que decidió retomar esa pasión que se había quedado dormida por diversas razones. Fue allí que junto a su amigo Juan Carlos Zambrano, actor, director y docente de teatro, empezó a preparar el terreno para Volar sin maletas, obra que llega esta noche en el Estudio Paulsen (Las Peñas).



Este unipersonal, que nació en un par de horas cuando la actriz se encontraba haciendo las maletas para un largo viaje que debía emprender, intenta ser un viaje depurativo hacia la esencia del personaje que se debate permanentemente entre la necesidad de atesorar y llevar consigo todos los recuerdos y vivencias –aunque pesen– y la de soltar para alcanzar otros sueños.

“La obra se trata de una mujer que intenta emprender un viaje y para emprender este viaje tiene que hacer una maleta y las maletas no le quedan como ella quisiera, se le desarman, se le desordenan, no sabe qué hacer, no sabe cómo reinventarse para hacer este viaje, no sabe qué versión de sí misma llevar y mientras lo piensa, esta versión de sí misma fantástica de Facebook que ella crea se le va desarmando y va dando paso hacia su verdadero ser”, señala la autora de esta propuesta.

Para Zambrano, el trabajo con Ortega ha sido enriquecedor tanto desde la narrativa como en la puesta en escena. Cuenta que han sido muchas horas de preparación que a las 21:00 verán su recta final con el estreno de esta pieza. (I)