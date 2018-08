Fans de Madonna le rinden tributo en su 60 cumpleaños

Londres -

Los seguidores de Madonna le rendían tributo este jueves a la Reina del pop en su cumpleaños número 60 con fotos de los diferentes estilos de la "Chica Material" y los nombres de sus principales éxitos musicales.

Bajo el hashtag #MadonnaAt60, seguidores jóvenes y adultos -y algunos famosos- acudieron a las redes sociales para enviar deseos de cumpleaños a la superestrella que se ha reinventado durante su carrera de 35 años.

"¡¡¡Feliz cumpleaños para la Señora @Madonna!!! ¡¡¡Tengo 14 años, (estoy) bailando y cantando en mi habitación y ella es simplemente WOW!!! Qué fuerza e inspiración. ¡¡¡Disfruta tu día Madonna!!!", escribió en Twitter la cantante Kylie Minogue.

Happy birthday to Lady @Madonna !!! I’m 14 years old, dancing and singing in my bedroom and she was just WOW!!! What a force and an inspiration. Enjoy your day Madonna!!!

Madonna compartió fotos suyas con coloridas joyas mientras estaba en Marruecos, con epígrafes que decían "ReinaBereber" y "Selfie Casi Cumpleañera".

En una foto, la cantautora, actriz, directora y madre de seis niños sostiene un cartel que dice "La Reina", donde también está escrito "¡En caso de que alguien se olvide!".

Para celebrar su cumpleaños, Madonna comenzó el mes pasado una recaudación de fondos para apoyar a su organización sin fines de lucro "Raising Malawi", que busca ayudar a niños vulnerables en el país del sur de África. La cantante adoptó a cuatro niños de Malaui, entre ellos dos mellizas el año pasado.

In celebration of my birthday and as a “thank you” for all your donations on my Birthday Fundraiser, I wanted to share a very special performance from this year’s Met Gala https://t.co/Pi8ez7qeKH #celebrate #raisingmalawi #homeofhope #metgala #likeaprayer #ncrfilms #dannytull pic.twitter.com/YF8ceMuNFg

— Madonna (@Madonna) 16 de agosto de 2018