  Madonna no piensa abdicar al trono del pop

'Es una moda pasajera' Eso es lo que alguna vez se dijo en la década de 1980 sobre Madonna, cuando esta irrumpió con su estilo provocativo en el mundo del pop, escena entonces dominada por Michael Jackson, George Michael, Cyndi Lauper, Boy George, entre otros muchos más.

Algunas de las estrellas de los '80 ahora viven de sus viejos éxitos, unas cayeron en el olvido y otras han fallecido. En cambio la oriunda de Bay City, Míchigan, se apoderó del trono del pop y no piensa abdicar.

Su música va para cuatro décadas y -salvo por algunos casos- han sido grandes éxitos. ¿Su estrategia? Cambiar en cada producción. Su estilo camaleónico y diversidad musical han hecho que la diva se adapte con facilidad a los tiempos, cuando otros en cambio han sido vencidos por la aparición de nuevos artistas.

No es una estrella prefabricada. Le tocó trabajar duro. Abandonó su casa a los 19 años para buscar fama en Nueva York. Se fue con solo $ 35, pero con muchas ganas de triunfar. Para sobrevivir en la Gran Manzana trabajó en un local de comida rápida e incluso posó desnuda por unos cuantos dólares. Entonces frágil e inexperta, afirmó que en una ocasión fue abusada sexualmente en un callejón neoyorquino.

Sus temas ochenteros son verdaderos clásicos. 'Everybody' fue el puntapié incial en 1982, pero 'Ray of Light' (1998) es el disco que -se considera- la reafirmó en el trono. El álbum fue aclamado por la crítica y contiene temas como 'Ray of Light', 'Drowned World/Substitute for Love', 'Frozen', entre otros. La producción se aleja de la 'chica material' de los años 80 e inicios de los 90, y nos muestra a una Madonna madura, entonces ya convertida en madre.

Madonna tiene varias inspiraciones, siendo Marilyn Monroe una de ellas. La cantante de cierta forma emuló a la estrella del Hollywood cuando esta apareció en la primera edición de la revista PlayBoy. Fue en 1984 cuando se presentó en la primeros premios MTV Video Music para interpretar 'Like a Virgin'. Lo hizo con un controversial vestido de novia que tenía un cinturón que decía 'Boy Toy'. Ambos casos causaron sensación y escándalo, en su tiempo. Situaciones similares ya no causan tanto impacto. La fascinación con Marilyn también la muestra en videos como 'Material Girl' y 'Vogue'.

Ahora Madonna es la inspiración de muchas. Abanderada del feminismo, la estadounidense allanó el camino para que artistas como Gwen Stefani, Christina Aguilera, Britney Spears, Shakira, las Spice Girls, Beyonce, Miley Cyrus, Selena Gomez, Ariana Grande o Lady Gaga triunfen y sean respetadas. Todas ellas crecieron bajo el mandato de la 'ambición rubia', por lo que de alguna forma transmiten su legado.

Hoy son los hijos de sus fans en los 80 -entonces adolescentes- los que la escuchan en sus iphones o ipods, cuando sus padres lo hacían en reproductores de discos de vinilo, cassettes, cd's, o en la TV, MTV específicamente. Su séquito de seguidores pueden tener 45, 35, 25 e incluso menos años.

Cumplir 60 años será una gran celebración para la artista, por todo lo que implica llegar a las seis décadas, sobre todo en el mundo del espectáculo, donde las artistas mayores son marginadas. Tildada de 'vieja ridícula' por algunos, Madonna -la artista musical femenina con más ventas en la historia- se permite hacer a esta edad lo que muchas de sus contemporáneas quizá no harían por temor al qué dirá la sociedad: tener novios jóvenes, adoptar hijos, y hasta el simple hecho de seguir cantando.

Pero sin importar las críticas, incluso hasta de la Iglesia católica, el reinado de este ícono musical continuará y se anuncia que ya trabaja en nuevos temas que no solo se quedarán en un disco, sino que en el mejor de los casos montará una nueva gira mundial para deleite de sus fans, quienes seguro entonarán este jueves 16 de agosto un ¡larga vida a la reina! (E)

Discografía

1983: Madonna

1984: Like a Virgin

1986: True Blue

1989: Like a Prayer

1992: Erotica

1994: Bedtime Stories

1998: Ray of Light

2000: Music

2003: American Life

2005: Confessions on a Dance Floor

2008: Hard Candy

2012: MDNA

2015: Rebel Heart

Giras musicales

1985: The Virgin Tour

1987: Who's That Girl World Tour

1990: Blond Ambition World Tour

1993: The Girlie Show World Tour

2001: Drowned World Tour

2004: Re-Invention World Tour

2006: Confessions Tour

2008-09: Sticky & Sweet Tour

2012: The MDNA Tour

2015-16: Rebel Heart Tour

Filmografía

1979 A Certain Sacrifice

1985 Desperately Seeking Susan

1985 Vision Quest

1986 Shanghai Surprise

1987 ¿Quién es esa chica?

1988 Bloodhounds of Broadway

1990 Dick Tracy

1991 Truth or Dare

1992 Body of Evidence

1992 A League of Their Own

1992 Shadows and Fog

1993 Dangerous Game

1995 Four Rooms

1996 Evita

1996 Girl 6

2000 The Next Best Thing

2001 The Hire: Star

2002 James Bond: Die Another Day

2002 Swept Away

2005 I'm Going to Tell You a Secret

2006 Arthur and the Invisibles

2008 Filth and Wisdom

2011 W.E [Directora]

Principales reconocimientos