Aretha Franklin, la "Reina del Soul" estadounidense, está gravemente enferma

La cantante estadounidense Aretha Franklin, ganadora de varios premios Grammy, se encuentra gravemente enferma y rodeada de los suyos, informó el lunes un periodista amigo de la familia en su página web.

La "Reina del Soul", de 76 años, conocida por éxitos como "Respect" (1967) o "I Say a Little Prayer" (1968), "está gravemente enferma en Detroit" (norte de Estados Unidos), escribió Roger Friedman en la página Showbiz 411, donde agregó que "la familia pide plegarias y privacidad".

Los canales de TV locales confirmaron luego la información.

"Tuve la oportunidad de hablar con la señora Franklin hace una hora", aseguró un reportero de la cadena WDIV TV en el aire.

"Por ahora, Aretha le está pidiendo a la gente de la ciudad de Detroit, su casa, que rece por ella", agregó, precisando que la familia de la estrella le había pedido al canal que no diera más detalles de su estado de salud.

"Todo el mundo tiene miedo", dijo a la AFP el pastor Robert Smith, de la iglesia de Detroit, donde el padre de Aretha era reverendo y donde ella comenzó a cantar cuando era una niña.

"Realmente no sé cómo será no tenerla más", agregó.

Voces de estrellas

Artistas de todo el espectro musical enviaron sus buenos deseos para la legendaria cantante que ha vivido la mayor parte de su vida en Detroit, la ciudad sede de la industria automotriz y del sello discográfico Motown.

"Mis oraciones están con Aretha Franklin y su familia en este difícil momento", tuiteó el rapero Missy Elliott. "Debemos celebrar la vida de las leyendas mientras están aquí con nosotros. Muchos nos han dado décadas de música de todos los tiempos", agregó.

"Esta es una triste noticia. Aretha Franklin, qué voz", dijo de su lado Boy George.

En tanto que la cantante Mariah Carey tuiteó: "Rezo por la Reina del Soul". Al igual que ella, muchas estrellas estadounidenses de la música -con Beyoncé, Alicia Keys y Mary J. Blige a la cabeza- se han inspirado en Aretha Franklin.

Franklin, a la que diagnosticaron cáncer en 2010, actuó en noviembre de 2017 para la Fundación Elton John contra el sida en Nueva York. Su última actuación pública fue en Filadelfia, en agosto de 2017.

A lo largo de su extensa carrera, Franklin ha acumulado 18 premios Grammy, incluido uno a su carrera artística.

Entre sus mayor éxitos se encuentran "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" (1968), "Day Dreaming" (1972), "Jump to It" (1982), "Freeway of Love" (1985), y "A Rose Is Still A Rose," (1998).

Reconocimientos

En 1987 se convirtió en la primera mujer en ingresar en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

En 2005, Aretha Franklin recibió la Medalla Presidencial de la Libertad -la mayor condecoración para un civil estadounidense- de manos del entonces presidente George W. Bush.

Franklin también cantó en enero de 2009 en la investidura presidencial de Barack Obama, luego de haberlo hecho en la toma de posesión del anterior presidente demócrata, Bill Clinton, en 1993.