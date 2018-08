Bulk y Skull, de Power Rangers, esperan conocer la cultura ecuatoriana

Guayaquil -

Bulk y Skull son dos personajes que agregaron el humor a la serie televisiva Power Rangers, en la cual cinco jóvenes en cada capítulo se enfrentaron a los planes malévolos de Rita Repulsa.

Han pasado casi 25 años del estreno del primer episodio. Se cumple el 28 de este mes, y sus protagonistas celebran que se mantenga vigente para sus fans. "Es sorprendente que aún esté al aire por 25 años, pocas series de televisión duran tanto tiempo, me siento muy orgulloso de pertenecer a esto", dijo Narvy, quien dio vida a Skull.

Narvy junto con Paul Schrier (Bulk) se encuentran en Guayaquil, para la tercera edición de Comic Con Ecuador 2018, que se inaugurará mañana, a las 12:00, en el Centro de Convenciones (av. de las Américas).

Consultados sobre cuáles son sus expectativas de Ecuador, Schrier comentó que espera aprender acerca de la cultura ecuatoriana, su historia. "Realmente yo no fui un chico de universidad, porque me dediqué a la actuación profesional. En cambio Jason (Skull) sí fue a la universidad y se convirtió en doctor, pero como es mi amigo en realidad no sé si puedo confiar en lo que dice", respondió entre risas.

Jason señaló que los actores viven muchas emociones en cada papel y por ello se inclinó por la actuación. "Bueno como un profesor, te puedo decir que los actores son los que cuentan las historias de estos tiempos y los doctores siempre serán importantes, pero las crónicas que vivimos en estos tiempos es lo que le da emoción a cada papel que interpretamos", sostuvo.

Como parte de su estancia en Ecuador, además de conocer parte de la cultura, también comentaron que aprovecharán para degustar de los platos típicos. "Los quiero comer todos ahora", dijo Bulk.

Junto con Schrier y Narvy, Jason David Frank, conforman el grupo de los tres actores de Power Rangers, que hacen parte de los invitados internacionales a la tercera edición de Comic Con Ecuador 2018. Entradas a la venta en www.ticketshow.com.ec. (E)