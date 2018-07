Wilfrido Vargas: ‘Creo que todavía no sé hacer merengue’

Sí se puede poner un nombre propio al merengue, uno de ellos sería el del dominicano Wilfrido Vargas, aunque él considera que todavía no sabe hacer merengue.

“Si el merengue no hubiese existido como género cuando yo lo encontré, no me hubieses estado entrevistando, nunca fui merenguero, no es que no me gustara, pero no era para mí, yo oía mucho pop, mucha balada, jazz, bossa nova (...)”, dice.

El artista, nominado en los premios Grammy, en 1991, comenta que circunstancias de la vida le hicieron llevar hacia lo que es el merengue per se y no él. “Voy a poner a alguien, por ejemplo mi papá, quiso que yo hiciera merengue como tal, entonces, pero nunca lo supe hacer, yo creo que todavía no sé hacer merengue (...)”, asegura.

Ecuador tiene un gran significado y hay “una cosa muy especial desde hace mucho tiempo” en la vida del cantante, de 69 años. Para conocer la relación con el país remite a leer un artículo ‘Wilfrido Vargas, el más buscado por la policía ecuatoriana’, que hace parte de Crónicas de Wilfrido Vargas, en el Diario Libre de República Dominicana. “Allí te das cuenta que yo soy un ecuatoriano”, es lo único que dice. En ese artículo el artista narra lo que le sucedió en 1994, en una de sus visitas al país, y efectivamente fue el más buscado por la Policía.

Además de la música, el ganador de una Gaviota de Plata, en el Festival de Viña del Mar, en 1992, se desarrolla en otras facetas, como conferenciante y escribe un libro. Sobre esta última dice: “Estoy escribiendo un libro, no sé como la gente lo va a ver, dizque ahora Wilfrido Vargas se nos presenta en escritor, de qué hablará (...), yo prefiero no contestarte”, señala.

Ha marcado a varias generaciones con temas como El baile del perrito, Volveré, El loco y la luna, El africano, El baile del mono,Abusadora, entre otros, pero a ellos se suma su más reciente titulado El cuchicheo, tema que mantiene la esencia del merengue, pero coquetea con otros ritmos. “Yo no soy el culpable, yo tengo aquí un tipo que él cree que se gobierna”, dice entre risas y para comentar sobre El cuchicheo, le cede la palabra a uno de sus músicos, a Lessing. “Es un poco de conjugar cosas, conjugar el Wilfrido que todos conocen con el Wilfrido del 2018 trayendo colores y sonidos que a todos nos hacen bailar en este momento”, dice.

David, Joshua y Mike son los otros tres músicos de Vargas. Como parte de los proyectos de la agrupación, adelantan que realizarán una gira masiva, más de 20 conciertos, en Ecuador, pero que las fechas se anunciarán próximamente. (I)