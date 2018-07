‘Mamma Mia: una y otra vez’, de vuelta a los cines

La producción Mamma Mia: una y otra vez (Mamma Mia: Here we go again!) llega a las carteleras de cine nacional desde hoy, con una banda sonora centrada en las canciones de la agrupación Abba para contar la historia de Donna, antes de instalarse en la isla griega y mientras mantenía sus idílicos romances de verano.

Amanda Seyfried repite en el papel de Sophie, en medio de este viaje al pasado para conocer la historia de su progenitora interpretada por Meryl Streep (quien aparece de manera esporádica en la producción), y que en su versión juvenil cuenta con la actuación de Lily James.

La película, una mezcla de secuela y precuela, es dirigida por Ol Parker, encargado también de los guiones, con música de Benny Andersson y Björn Ulvaeus, dos de los cuatro integrantes de la agrupación sueca. Con el estreno de este largometraje, los músicos también han anunciado su regreso. Planean presentar nuevas canciones y hacer una gira, según un anuncio que hicieron en abril de este año y que recoge una publicación de la edición digital del diario La Nación.

El reparto de esta comedia musical, que hace diez años estrenaba su primera entrega, incluye a otras figuras como Christine Baranski, Julie Walters, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard, Dominic Cooper, Andy García, Cher, Jeremy Irvine, Alexa Davies, Jessica Keenan Wynn, Josh Dylan, Hugh Skinner, Togo Igawa, Naoko Mori y Omid Djalili. Justamente la aparición de Cher, de 72 años, como madre del personaje de Streep, causó controversia en las redes.

En este filme se escucharán canciones emblemáticas y recordadas de ABBA, como Waterloo, Mamma Mia, Dancing Queen, The Name of the Game, Fernando, Knowing Me, Knowing You, My Love, My Life, Kisses of Fires y I’ve Been waiting for you. (E)

Agenda

Hoy 10:00

Feria de emprendimiento en el c.c. Village Plaza

A propósito de las fiestas de Guayaquil, Village Plaza hará hasta este domingo la feria Village Market, con 25 expositores ecuatorianos con variados artículos y servicios.

Dónde: Planta alta y primer piso del centro comercial.

Costo: Acceso gratuito.

Hoy 18:00

Verbena juliana en el Archivo Histórico

Por octavo año, el Archivo Histórico del Guayas organiza la Verbena juliana guayaquileña. Habrá concurso de mejor traje de época de niños, hombres y mujeres, también música y comida típica.

Dónde: Archivo Histórico (av. de las Américas 1126 y Alberto Borges).

Costo: Gratuito.

Hoy 18:00

Festival Made in Ecuador en el parque Samanes

Desde hoy hasta este domingo, en la zona de la Concha Acústica, será la entrega de los premios Made in Ecuador y presentación de Los Diablitos del Vallenato, Don Day, Landa, Dayanara Peralta, Lisandro Mesa Jr., entre otros. Mañana, a las 09:00, se preparará el encebollado más grande del país; los platos se venderán para ayuda social.

Dónde: Parque Samanes.

Costo: Acceso gratuito.

Hoy 21:00

Varias comedias se verán en Pop Up Teatro Café

Los actores Katty García, Roberto Moscoso y Christian Maquilón intervienen en la obra Por nosotros, y muestra los problemas económicos por los que atraviesa la pareja. En este espacio también se verá a Verónica Álava en el monólogo ‘Ella coneja’, en el que ahonda las complejidades de las relaciones. La actriz Belén Franco interpreta en Nos Fuimos a la B, a una mujer en medio del peor día de su vida, según ella. Todas las obras estarán hasta el domingo.

Dónde: Circunvalación 405 entre Ébanos y Diagonal.

Costo: $ 5. (I)