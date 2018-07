Gal Gadot se vistió de Wonder Woman para visitar un hospital infantil

Gal Gadot sorprendió a los niños en un hospital en Virginia vestida con el emblemático traje de la princesa guerrera amazona a la que da vida en "Wonder Woman" (“Mujer Maravilla”).

Gadot repartió besos, abrazos y autógrafos el viernes en el Hospital de Niños Inova en el norte de Virginia. Posó con los pacientes y miembros del personal del centro y algunas fotos comenzaron a aparecer el fin de semana en redes sociales.

Una mamá, Kelly Sahady de Sterling, publicó imágenes de Gadot cargando a su hija de 7 meses y dándole un beso. Sahady dijo al canal WUSA-TV que su hija, Karalyne, está batallando una leucemia mieloide aguda, una forma agresiva de cáncer pancreático. Dijo que conocer a Gadot fue un receso divertido.

The wonderful @GalGadot visited the Inova Children's Hospital in Falls Church today. May we all be inspired by Wonder Woman's message of love and fighting for those who cannot fight for themselves. #WonderWoman @WonderWomanFilm @DCComics @wbpictures @PattyJenks pic.twitter.com/kpGvMMynAz

— Lauren Bradshaw (@flickchickdc) 8 de julio de 2018