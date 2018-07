La ‘locura’ de David Reinoso y Víctor Aráuz se muestra en el teatro

Una crítica social a partir de la comedia, en la que los protagonistas son dos personajes a quienes sus familias tratan de deshomosexualizar, al internarlos en una clínica clandestina donde practican este tipo de procedimientos, es la historia que abordan los actores David Reinoso y Víctor Aráuz, en su reciente producción La locura todo lo cura, que se estrena hoy, a las 20:00.

Con esta obra, los ecuatorianos traen de regreso también a sus personajes La Michy (Aráuz) y La Melo (Reinoso), que alcanzaron popularidad en la desaparecida serie televisiva Vivos, en Teleamazonas.

“Ellos entran a una clínica de deshomosexualización para intentar ser curados, entonces ahí está un poco la crítica social hacia estos lugares”, cuenta Aráuz sobre esta puesta en escena que dirige y produce Catrina Tala.

Reinoso asegura que este show, que se verá en el Teatro Fedenador, “es una perspectiva cómica de esa realidad. Cualquier grupo está invitado a ver, y tiene que tomar sus propias conclusiones pero siempre visto desde una óptica de ficción y comedia”.

Reinoso retoma su personaje después de cuatro años. Afirma también que no teme ningún tipo de demanda por el tema de la obra ni la caracterización. “(...) Todos pueden demandar pero siempre y cuando sea algo con un sustento fuerte, no demandar o quejarse porque sea algo que no le gusta”, dice.

Aráuz sostiene en cambio que “el humor puede llegar tal vez en cierto momento a ofender de cierto lado, pero nunca se hace con esa intención. La intención es simplemente que la gente vaya y disfrute y el humor se presta también para eso, para la crítica social sobre temas que no están bien”.

Reinoso agrega que el personaje de La Melo es un papel que el público tomó desde el principio con cariño, por su picardía y humor. “Es divertido porque mucha gente lo tiene en la memoria, en la retina, cuando me saludan siempre me dicen: ¡ay policía, policía!! (frase típica del personaje) y creo que también tiene buena acogida el hecho de mencionar que haríamos un show con La Michy y La Melo”, indica Reinoso.

Aunque en televisión estos personajes ya han compartido cámara, en el teatro es la primera vez que lo harán.

“Cuando estábamos haciendo Vivos, hicimos sketches en los que juntábamos a los personajes, se han hecho memes que se volvieron virales en redes cuando juega el clásico y habíamos hablado de la posibilidad de llevarlo al teatro, pero por cuestiones de nuestros trabajos no se había podido y hasta ahora que llegó Catrina, con su infraestructura, ya lo logramos”, menciona.

Aráuz, quien actualmente interviene en las producciones dramáticas de TC Mi Canal, vuelve a ponerse en la piel de La Michy después de tres años de ausencia y con una esporádica aparición a finales del 2017.

“Ha sido un poco caótico porque he tenido que estar transitando entre ensayo y ensayo y grabaciones. En Cuatro cuartos tengo dos personajes, pero decidí hacerlo porque estoy en drama, y necesitaba hacer una comedia, que me lleve a divertirme a relajarme y llega en un muy buen momento de mi vida”, recalca.

La producción, que tiene una duración de una hora, permanecerá en escena durante este mes (viernes y sábado).

Las entradas para este espectáculo cómico tienen un costo de $ 15 (platea alta), $ 20 (platea baja) y $ 30 (vip). Puede adquirir sus boletos en los puntos de venta de TicketShow.

Las personas que conocían los personajes, que se volvieron del público, les tomaron tanto cariño que los sintieron muy de ellos, los agregaban en sus bromas, es interesante retomar todo eso.

Víctor Aráuz, actor Por ahora es un show solo para el teatro, veremos la acogida, esperamos que sea buena. Nadie quita que sea un termómetro para una producción audiovisual o serie de estos personajes.

David Reinoso, actor.

